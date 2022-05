"7 Fragen an..." Moderator und Abenteurer Willi Weitzel

Auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft werden wir künftig unsere beliebte Heftrubrik "7 Fragen an..." auch in unserem Onlineangebot veröffentlichen. Den Anfang macht Willi Weitzel. Danach finden Sie die neuen "7 Fragen" immer freitags bei blickpunktfilm.de.

Auf vielfachen Wunsch unserer Leserschaft werden wir künftig unsere beliebte Heftrubrik "7 Fragen an..." auch in unserem Onlineangebot veröffentlichen. Den Anfang macht Willi Weitzel. Danach finden Sie die neuen "7 Fragen" immer freitags bei blickpunktfilm.de.

Willi Weitzel, der Reporter, Moderator, Welterforscher, Abenteurer, Produzent, ist ab 12. Mai mit "Willi und die Wunderkröte" in den deutschen Kinos vertreten.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

2001 bin ich - nach fünf Jahren als Radioreporter beim BR - zum Casting für eine neue Kinderfernsehsendung gegangen. Das Casting lief richtig gut, und weil ich zufällig auch Willi heiße, haben wir dem neuen Format direkt den Namen "Willi wills wissen" gegeben. Nach sieben Jahren TV bin ich dann auch zum Film gekommen. Der Kinderabenteuerfilm "Willi und die Wunder dieser Welt" war 2009 tatsächlich die zuschauerstärkste Doku im Kino. Bald darauf habe ich dem Fernsehen den Rücken gekehrt und Projekte jenseits von Kino und TV realisiert. Jetzt bin ich wieder zum Film gekommen, worüber ich mich sehr freue. Vor ein paar Jahren hat mich die Hamburger Produktionsfirma Filmtank angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, einen Kinderkinofilm zu drehen, der das Aussterben der besonders sensiblen Amphibien zum Thema macht... und jetzt kommt "Willi und die Wunderkröte" auf die Leinwand.

An welche Erfahrung mit der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

Mit unserem Reportage-Format "Willi wills wissen" waren wir mehrfach am Set von Kinofilmen, um hinter die Kulissen zu schauen. Meine Rolle als TV-Reporter und Gast am Filmset habe ich als undankbar empfunden, ich habe eine gewisse Abschätzigkeit gegenüber uns Vertretern des Fernsehens empfunden. Das möchte ich revidieren. Als wir bei den Dreharbeiten zu "Willi und die Wunderkröte" ein TV-Team zu Gast hatten, und ich ja nun auf der Kino-Seite stand, hatte ich bessere Einblicke in die konzentrierte Arbeit an einem Kinofilm, enggesteckte Drehpläne und Produktionsstress. Jetzt weiß ich: Das war damals bestimmt keine Abschätzigkeit, sondern einfach nur professionelle Konzentration auf die Arbeit.

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Ich werde dieses Jahr 50 und die Altersmilde setzt langsam ein, weshalb ich mit dieser Frage nichts anfangen kann...

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

"Willi und die Wunder dieser Welt", denn bei der Promo-Tour für den Film habe ich in Frankfurt meine Frau kennengelernt.

Was ist Ihr prägendes TV-Erlebnis?

Vor Jahren habe ich mich im Übereifer für die Moderation der Grimme-Preis-Verleihung ins Gespräch gebracht. Und ein Jahr später stand ich tatsächlich im Marler Theater auf der Bühne. Die erste Moderation dieser in 3Sat live übertragenen Preisverleihung lief noch ganz gut, dann aber wurde es zäh. Ich war zwar gut vorbereitet, aber wahrscheinlich zu gut, und ich hatte nicht genug Chuzpe, Preisträger wie Dominik Graf, das Münchner Tatort-Team, Kurt Krömeroder Thomas Gottschalk auf der Bühne charmant einzubremsen. Jeder nahm mir das Mikrofon aus der Hand und ich stand doof daneben. Inzwischen weiß ich, wofür ich gemacht bin - in Marl nehme ich nur noch Preise entgegen und verteile sie nicht mehr.

Ihre momentane Filmempfehlung?

"Willi und die Wunderkröte"! Denn Regisseur Markus Dietrich hat mit seinen Autoren einen Film geschaffen, der nicht etwa auf ein seichtes Happy End hinausläuft, sondern am Ende für realistische Zuversicht und Optimismus sorgt. In Zeiten, wo beides Mangelware ist und Eltern unsicher vor ihren Kindern stehen, ist das ein wertvolles Geschenk.

Was würden Sie im Kino-/TV-Markt gern ändern?

Ich habe kürzlich Einblicke in die Verdienste der beliebtesten und berühmtesten Moderatoren des öffentlich-rechtlichen Kinderfernsehens bekommen. Ich finde es mehr als schade, dass deren Leistungen vor der Kamera, vor Millionen junger Zuschauer, immer noch nicht im Ansatz ähnlich vergütet werden, wie die Arbeit von Moderatoren im Erwachsenenfernsehen. Und das, obwohl im Kinderfernsehen oft viel mehr Menschen erreicht werden. Kinderfernsehen soll kreativ und qualitativ anspruchsvoll sein, Kinderfernsehen hat eine Verantwortung und soll innovativ sein. Es soll alles, aber bloß nichts kosten.