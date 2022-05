Kinocharts Deutschland KW 18 online

Gut mehr als 57 Prozent der Kinobesucher in Deutschland hatten sich am vergangenen Wochenende für "Doktor Strange in the Multiverse of Madness" entschieden gehabt. Alle Kinozahlen des Wochenendes lesen Sie ab sofort bei blickpunktfilm.de.

Mit 638.000 Besuchern und einem Einspiel von rund sieben Mio. Zuschauern - inklusive der Mittwochszahlen waren es knapp 800.000 Besucher (7,2 Mio. Euro) - sicherte sich der in 649 Kinos gestartete Doctor Strange in the Multiverse of Madness" nicht nur souverän Platz eins der deutschen Kinocharts, sondern holte sich auch einen Bogey für einen Schnitt von mehr als 1.000 Besuchern am Startwochenende.

Platz zwei belegte der Spitzenreiter der Vorwochen, Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", der mit 112.000 Besuchern (1,13 Mio. Euro) als letzter Film noch eine sechsstellige Besucherzahl verzeichnete und insgesamt nach dem Wochenende knapp vor der 2,5-Mio.-Besucher-Marke steht.

Die Top fünf der deutschen Kinocharts (nach Umsatz) komplettieren The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" (WE: 67.000 Besucher; 622.000 Euro / gesamt: 396.000 Besucher; 3,57 Mio. Euro), Downton Abbey II: Eine neue Ära" (WE: 48.000 Besucher; 484.000 Euro; gesamt: 145.000 Euro; 1,43 Mio. Euro) und die Übertragung der Puccini-Oper "Turandot" aus der New Yorker Met (12.000 Besucher; 358.000 Euro). Platz fünf nach Besuchern ging an den Neustart Biene Maja - Das geheime Königreich" (WE: 38.000 Besucher; 276.000 Euro; inkl. Previews: 50.000 Besucher; 359.000 Euro).

Insgesamt wurden in den deutschen Kinos am vergangenen Wochenende gut 1,1 Mio. Tickets verkauft - gut 57 Prozent davon für den neuen Spitzenreiter "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Das Gesamteinspiel lag am vergangenen Wochenende bei rund 11,5 Mio. Euro.

