Roku und waipu.tv kooperieren bei Distribution in Deutschland

Roku und waipu.tv sehen ihre strategische Partnerschaft als "wichtiges Signal an die Branche", dass Streaming zur vorherrschenden Form der deutschen TV-Distribution wird.

Mit ihrer am Dienstag bekannt gegebenen strategischen Partnerschaft wollen sich Roku und waipu.tv als "echte Alternative zum Kabel- und Satellitenfernsehen" aufstellen. So bringt die Kooperation im Laufe des Jahres das waipu.tv-Angebot von mehr als 180 Kanälen und mehr als 30.000 VoD-Inhalten auf alle Roku-Geräte und damit auf deren Streaming-Plattform in Deutschland. Beide sehen die Vereinbarung als "wichtiges Signal für die Branche", dass Streaming die vorherrschende Form der TV-Distribution wird.

Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, die Betreiber von waipu.tv ist, erläutert die Vorteile der Vereinbarung: "Roku ist die Nummer eins TV-Streaming-Plattform in den USA, Kanada und Mexiko und seit Ende des letzten Jahres auch in Deutschland verfügbar. Wir sind davon überzeugt, dass sich Roku auch in Europa sehr schnell etablieren wird. Da das Unternehmen Produkte entwickelt, die stark auf die Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind, ist Roku der optimale Partner für waipu.tv. Wir erwarten mit der Zeit einen signifikanten Anstieg unserer Nutzerzahlen."

"Es ist stets unser Ziel, unseren Nutzer:innen die bestmögliche Entertainment-Auswahl zu bieten, und mit waipu.tv fügen wir eine große Auswahl an lokal relevantem linearem und Catch-Up-Fernsehen hinzu. Darüber hinaus können Verbraucher:innen TV-Inhalte aufzeichnen und später ansehen. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese Partnerschaft beiden Parteien bringen wird" , erläutert Mirjam Laux, VP International Platform bei Roku, die Gründe für die Zusammenarbeit.