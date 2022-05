Marktforschung: Kino nach Corona - Teil 9

Vor fast genau zwei Jahren startete die Studienreihe Kino nach Corona - damals fand sich, quasi über Nacht, die ganze Branche in einer bisher nicht gekannten Situation wieder, die durch große Unsicherheit auf allen Ebenen gekennzeichnet war. Zwei Jahre und diverse Virus-Varianten später hat sich nun schon fast eine Routine aller Beteiligten im Umgang mit dem Virus eingestellt; die letzten Richtlinien, welche Kinos und Kinobesucher einschränkten, wurden zwischenzeitlich aufgehoben. Aber bedeutet das auch für die Kinobesucher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? In der neunten Welle dieser Studie hat SL Research einmal mehr die Meinung der Kinobesucher eingeholt - und grundsätzlich zeigt sich eine sehr positive Grundstimmung.

Der Anteil der Teilnehmer, die seit Juli 2021 wieder ein Kino besucht haben, wächst stetig - bei der aktuellen Befragung lag er bei 69 Prozent. Im Vergleich zur letzten Studie aus dem Dezember 2021 verbesserte sich die Quote aber nur um fünf Prozentpunkte. Zugenommen haben die Anteile vorrangig bei den Frauen, insbesondere jenen im Alter von 30 bis 39 (von 48 auf 61 Prozent) und ab 40 Jahren (von 40 auf 55 Prozent); die Anteile bei den Männern stagnierten dagegen. Auffällig ist der Anstieg des Rückkehrer-Anteils (von 58 auf 71 Prozent) bei Eltern. Titel wie Wunderschön", Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", Sing - Die Show deines Lebens" oder Sonic the Hedgehog 2" dürften deutlich dazu beigetragen haben.

Nach wie vor zeigt sich, dass der Wunsch der Kinogänger, die alten Gewohnheiten wieder aufzunehmen, groß ist: 81 Prozent der Kinogänger gaben an, vor Corona häufig (mindestens einmal im Monat) oder regelmäßig (mindestens alle drei Monate) ins Kino gegangen zu sein; befragt danach, wie diese Besuchshäufigkeit in Zukunft aussehen wird, wenn ein Kinobesuch wieder ohne Einschränkungen durch Corona-Richtlinien möglich ist, gaben 77 Prozent der Befragten eine dieser Antworten. Für die letzten sechs Monate trifft dieses Besuchsverhalten jedoch nur auf 63 Prozent der Besucher zu.

Aber wovon haben sich die Kinobesucher, die seit Corona noch nicht wieder im Kino waren, abhalten lassen? Der größte Anteil (43 Prozent) entfällt auf die Nennung "Die Ansteckungsgefahr im Kino erschien mir bisher zu groß (unabhängig von den getroffenen Maßnahmen)". 38 Prozent gaben aber auch an, dass es bisher keine Filme gab, die sie interessiert haben, 35 Prozent fühlten sich von der Maskenpflicht im Kino gestört. 25 Prozent wollten nicht extra einen Schnelltest machen, um ins Kino gehen zu können, 22 Prozent hat die 2G-Pflicht vom Kinobesuch abgehalten. Mehrfachantworten waren bei dieser Frage erlaubt.

Dass die bisherige Filmauswahl nicht ganz unschuldig daran ist, dass die Rückkehrer-Quote derzeit nicht höher ist, zeigt sich auch bei der Frage, wie das Angebot im Jahr 2022 bisher bewertet wird: Knapp zwei Drittel der Befragten gefiel dieses entweder "sehr gut" (15 Prozent) oder "gut" (48 Prozent). 29 Prozent wählten jedoch "weniger gut" - hier scheint durchaus noch Potenzial vorhanden zu sein.

Wie aber haben jene, die schon wieder im Kino waren, ihren letzten Besuch empfunden? Das Feedback ist grundsätzlich positiv: 29 Prozent gaben bei dieser offenen Frage an, dass es ein tolles Erlebnis war, wieder ein Kino zu besuchen. 22 Prozent fanden es (fast) wie immer. Für 16 Prozent war es ein "angenehmer Besuch". Auch die "gefühlte Sicherheit" mit Blick auf eine Infektionsgefahr hat sich seit Dezember trotz Aufhebung von Maßnahmen nur wenig verschlechtert: Der Anteil jener die auf einer Skala von eins (sehr sicher) bis sechs (sehr unsicher) die Noten eins oder zwei wählten, sank nur um drei Punkte auf 69 Prozent.

Auf eine entsprechende Frage gaben dennoch ganze 74 Prozent der Befragten an, dass es ihnen gefallen würde, wenn Kinos auch weiter freiwillige Maßnahmen (z.B. 1,5m Abstand im Saal, Masken auf Laufwegen, Bereitstellung von Desinfektionsmitteln) aufrechterhielten. 69 Prozent würden es begrüßen, wenn Kinos weiterhin davon absähen, ihre Säle voll auszulasten. Das Tragen des Mund- und Nasenschutzes im Kinosaal während des Films bleibt ein polarisierendes Thema: 49 Prozent fänden dies akzeptabel, 44 Prozent würden hingegen eher nicht ins Kino gehen, wenn es (wieder) verlangt würde. Weniger schön: 15 Prozent der Befragten gaben an, dass sie gerade deswegen aktuell nicht ins Kino gehen, weil die Sicherheitsmaßnahmen größtenteils eingestellt wurden.

Befasst hat sich die Studie auch mit dem Thema Modernisierung: 29 Prozent der Befragten gaben an, dass das (am häufigsten) von ihnen besuchte Kino in den vergangenen zwei Jahren deutlich erkennbar modernisiert und aufgewertet wurde. 34 Prozent würden sich dies für ihr Kino wünschen. Ganz oben auf der Wunschliste steht hierbei die Ausstattung des Kinos (z.B. Sitze, W-LAN im Foyer) mit einem Wert von 65 Prozent. Die Bild- und Tonqualität (z.B. 3D-Technik, 4K, Dolby Atmos, Größe der Leinwände) folgt mit einem Ergebnis von 59 Prozent vor Sauberkeit des Kinos mit 50 Prozent. Eine Erhöhung der Ticketpreise würde - nach Meinung der Kinozuschauer - jedoch am ehesten durch eine Investition in die Bild- und Tonqualität gerechtfertigt (65 Prozent) - nur 44 Prozent der Befragten wären bereit für eine bessere Ausstattung einen höheren Preis zu zahlen, 37 Prozent der Befragten wäre die Verbesserung der Sauberkeit einen Aufpreis wert.

Erstmals hat SL Research in dieser Studie das Thema Nachhaltigkeit adressiert - und wie sehr dieses künftig an Bedeutung gewinnen dürfte, zeigt sich schon daran, dass es der Hälfte der Befragten wichtig ist, dass das von ihnen (am häufigsten) besuchte Kino einen nachhaltigen Ansatz verfolgt.

Auch im neunten Teil der Studie drehte sich ein Teil der Fragen wieder um das Thema VoD und diesmal insbesondere um das Kinofenster. Der Aussage, dass das Fenster zwischen Kino- und Home-Entertainment-Start eines Films in den letzten Jahren wahrnehmbar kürzer geworden ist, stimmen 78 Prozent der Befragten zu. Die Meinungen darüber, wie lange ein Film exklusiv nur im Kino zu sehen ist, gehen jedoch weit auseinander (was aber vermutlich auch das uneinheitliche Verhalten der Verleiher widerspiegelt): 19 Prozent der Befragten glauben, dass ein Kinofilm in der Regel schon zwei bis vier Wochen nach Kinostart im Home Entertainment verfügbar ist. 29 Prozent gaben fünf bis sieben Wochen an - was den aktuell häufig gebräuchlichen 45 Tagen entspricht. 32 Prozent sind jedoch der Meinung, dass Filme die ersten zwei bis drei Monate exklusiv im Kino zu sehen sind, für weitere 17 Prozent ist das Kinofenster noch länger.

Sollten Kinofilme bereits etwa sechs Wochen nach Start auch digital zu kaufen (ca. 22 Euro) oder zu leihen (ca. 18 Euro) sein, würden 74 Prozent der Kinogänger diese Filme auch weiterhin vorrangig im Kino sehen wollen. 37 Prozent haben in den letzten zwei Jahren bewusst einen Film im Kino geschaut, obwohl sie wussten, dass er bereits online zur Verfügung stand. Andererseits gaben 35 Prozent der Befragten an, in den letzten zwei Jahren bewusst auf einen Kinobesuch verzichtet zu haben, weil sie wussten, dass der Film zeitnah über VoD verfügbar sein würde. In einer letzten offenen Frage zu dem Thema wollte SL Research von den Befragten wissen, welche Motivation für sie im Vordergrund steht, einen Film im Kino anstelle von VoD anzuschauen: Atmosphäre/Feeling führt mit 39 Prozent an, die große Leinwand/Bildqualität ist für 33 Prozent wichtig, 23 Prozent kommen für den Ton/Sound. Jeweils 16 Prozent betonten das besondere Seh-Erlebnis im Kino sowie das Erlebnis insgesamt und 14 Prozent schätzen die gemeinsame Unternehmung mit Freunden/Familie.

Einmal mehr wurden die Befragten gebeten, den Zeitpunkt anzugeben, ab dem ihrer Meinung nach das Leben wieder relativ normal verlaufen wird. Hier zeigt sich im Vergleich zu früheren Befragungen eine deutliche Verbesserung der Stimmung, da sich der Zeithorizont wahrnehmbar verkürzt hat: 23 Prozent gaben an, dass ihr Leben bereits jetzt wieder relativ normal verläuft. 14 Prozent glauben, dass das Leben ab Sommer 2022 wieder zur Normalität zurückkehren wird. Im Dezember 2021 waren nur fünf Prozent der Befragten von einer Rückkehr zur Normalität im Frühjahr 2022 ausgegangen, 18 Prozent glaubten damals, dass es im Sommer so weit sein werde. Allerdings: 36 Prozent vermuten weiterhin (38 Prozent im Dezember 2021), dass das Leben nie wieder so sein wird, wie man es vor der Pandemie kannte.

Ein letzter Fragenblock befasste sich mit dem Einfluss des aktuellen wirtschaftlichen und politischen Geschehens auf den Wunsch bzw. die Möglichkeit nach einem Kinobesuch. 28 Prozent der Befragten gaben an, dass sie aktuell weniger oder gar nicht mehr ins Kino gehen, da ihr Budget durch die gestiegenen Lebenshaltungskosten sehr belastet ist. 15 Prozent der Befragten haben aktuell keine oder weniger Lust auf das Kino, da die aktuelle weltpolitische Lage (u.a. der Krieg in der Ukraine) ihnen den Spaß daran nimmt. Im Gegensatz dazu wollen sich 31 Prozent gerade aktuell gerne im Kino vom Weltgeschehen ablenken lassen - der häufiger in Krisenzeiten hervortretende Eskapismus scheint somit auch jetzt wieder eine wichtige Rolle zu spielen.

Autorin: Gaby Hardt-Voss

Zur Methodik

Die neunte Umfrage zur Studien-Reihe "Kino nach Corona" wurde von SL Research vom 22. bis 27. April 2022 über www.moviepanel.de durchgeführt. 878 deutsche Kinogänger ab 16 Jahren nahmen an dieser Umfrage teil, die Zusammensetzung des Samples orientierte sich erneut an der des deutschen Kinopublikums. SL Research ist der Geschäftsbereich der Weischer.Cinema Operations GmbH, der sich seit 2003 mit dem Thema Film- und Kinomarktforschung beschäftigt. Wenn Sie Interesse an weiteren Ergebnissen haben, kontaktieren Sie bitte slresearch@weischer.net.