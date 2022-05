Kinocharts Österreich: "Madness"!

Wie in Deutschland und den USA startete "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auch in den österreichischen Kinos überragend, wo er mit einem Einspiel von über einer Mio. Euro für das Gros des Umsatzes der Top Ten verantwortlich war.

Wie in Deutschland und den USA startete Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auch in den österreichischen Kinos überragend, wo er mit einem Einspiel von über einer Mio. Euro für das Gros des Umsatzes der Top Ten verantwortlich war, der bei 1,6 Mio. Euro lag. Auch im Locationschnitt verzeichnete der mächtige Neustart mit knapp 14.000 Euro außerordentliche Zahlen. Gesamt hat er bereits 1,4 Mio. Euro auf dem Konto. The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" musste sich auf Rang zwei mit 151.013 Euro bescheiden. "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", der in der Vorwoche mit nur 198.762 Euro Einspiel den Spitzenplatz inne hatte, fiel auf drei mit nun 119.031 Euro Einspiel.

"Die Biene Maja - Das geheime Königreich" landete mit nurmehr fünfstelligem Ergebnis, 77.805 Euro Einspiel, als zweitbester Neuling auf der vier. Der dritte "Biene Maja"-Film von Studio 100 verdrängte Sonic the Hedgehog 2" an seinem sechsten Wochenende in den Charts auf die Fünf.

Dahinter auf der Sechs konnte Geschichten vom Franz" um 13 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zulegen und kam auf knapp 60.000 Euro Einspiel. "Downton Abbey II: Eine neue Ära" konnte auf Rang sieben um drei Prozent zulegen. Der dritte und letzte Neuling in der Top Ten war die österreichische Komödie "Der Onkel" von und mit Michael Ostrowski, die auf Platz neun 38.877 Euro umsetzte.