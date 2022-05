Halle Berry kämpft mit ihren Zwillingen ums Überleben

Lionsgate wird "Mother Land", den neuen Film von Alexandre Aja mit Halle Berry in der Hauptrolle, auf dem Marché du Film in Cannes präsentieren.

Alexandre Aja wird in seinem nächsten Film "Mother Land" Halle Berry in der Hauptrolle inszenieren. Wie "Deadline.com" berichtet, spielt Berry in dem Thriller, der im kommenden Jahr gedreht werden soll, eine Mutter von zwei Zwillingssöhnen, die seit Jahren von einem bösen Geist gepeinigt werden. Als einer der beiden Jungs wissen will, ob es den bösen Geist wirklich gibt, wird das enge Familienband gesprengt und es beginnt ein Überlebenskampf.

"Wir sind so aufgeregt, wieder mit Halle und Alex zusammenzuarbeiten. Halle ist eine Macht auf der Leinwand - sie ist die perfekte Person, um den Psychoterror, unter dem diese Mutter, die versucht, ihre Familie zu schützen, steht, zu vermitteln. Und wer könnte diese Spannung besser steigern als Alex", erklärt Erik Westerman, Production President von Lionsgate, das den Film auf dem Marché du Film vorstellen wird.

Produziert wird "Mother Land" von Alexandre Aja, Shawn Levy, Dan Cohen und Dan Levine.

Halle Berry war zuletzt im Frühjahr 2022 in Roland Emmerichs Moonfall" in den deutschen Kinos zu sehen gewesen.