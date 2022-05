Cumberbatch und Comer arbeiten bei "The End We Start From" zusammen

Ein vielversprechendes Projekt konkretisiert sich, dessen bekanntester Mitstreiter Benedict Cumberbatch ist, der mit "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" gerade Boxofficegeschichte schreibt. Die Hauptrolle übernimmt die gestern BAFTA-prämierte Jodie Comer.

Ein vielversprechendes Projekt konkretisiert sich, dessen bekanntester Mitstreiter Benedict Cumberbatch ist, der mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness" gerade Boxofficegeschichte schreibt. Seine Firma Sunny March produziert als erstes Projekt im Zuge eines im vergangenen Jahr geschlossenen Deals mit Weltvertrieb, Produktion und Finanzier Anton das postapokalyptische Drama "The End We Start From" nach hochgelobter Romanvorlage. Das meldet Hollywoodblog "Deadline.com".

Die gestern für "Help" mit dem BAFTA-TV-Award und zuvor für Killing Eve" ausgezeichnete Schauspielerin Jodie Comer soll die Hauptrolle übernehmen als Frau, die mit ihrem neugeborenen Kind in einem überfluteten London ums Überleben kämpfen muss. Die für Succession" und Lady Macbeth" ausgezeichnete Autorin Alice Birch adaptierte den Roman von Megan Hunter, der bei Erscheinen 2017 als eine Art weiblicher Variante von Cormac McCarthys "The Road" beschrieben wurde. Gedreht werden soll im Sommer unter der Regie von Mahalia Belo. Anton und UTA bieten das Projekt, bei dem außerdem BBC Film an Bord ist, beim Marché du Film in Cannes an.

Die von Sébastien Raybaud geführte Anton stieg bei Sunny March ein, mit dem Ziel, gemeinsam Filmprojekte auf die Beine zu stellen. Comer, die auch zum Produktionsteam bei "The End We Start From" gehört, war außerdem in Free Guy" und The Last Duel" zu sehen gewesen.