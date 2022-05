Michelle Pfeiffer im Regiedebüt von "The Batman"-Drehbuchautor Peter Craig

Peter Craig, zuletzt an Drehbüchern zu "The Batman" und "Top Gun: Maverick" beteiligt, wird mit Wild Four O'Clocks sein Regiedebüt geben. Als Hauptdarstellerin wurde jetzt Michelle Pfeiffer verpflichtet.

Michelle Pfeiffer spielt die Hauptrolle in "Wild Four O'Clocks", mit dem Peter Craig, der zuletzt an den Drehbüchern zu The Batman" und Top Gun: Maverick" beteiligt war, sein Regiedebüt geben wird. Das berichtet der "Hollywood Reporter".

Pfeiffer spielt in "Wild Four O'Clocks" die Großmutter zweier jüngerer Brüder, die in ihre Obhut gegeben wurden, nachdem ihr Vater ins Gefängnis musste. Die lebhafte Frau hatte sich von ihren Enkeln entfremdet und muss jetzt schleunigst lernen, sich um die beiden Buben mit gebrochenem Herzen aber starkem Willen zu kümmern.

Produziert wird "Wild Four O'Clocks" von Marc Platt und Adam Siegel, Protagonist Pictures bietet das Projekt auf dem Marché du Film in Cannes an.

"Craigs Regiedebüt, das eine erhebende und durchgängige Geschichte in der großartigen Tradition des amerikanischen Storytellings über Familienbande, erzählt aus der Sicht eines Kindes, ist, ist eine große Ehre. Michelles Anziehungskraft und fein abgestimmte schauspielerische Kunst macht sie zur perfekten Wahl für die Hauptrolle dieses herzerwärmenden und inspirierenden Dramas", sagt Janina Vilsmaier, Head of Sales bei Protagonist Pictures, über das Projekt.