Michael Keaton als dementer Auftragskiller

Michael Keaton wird sich selbst in dem Thriller "Knox Goes Away" in Szene setzen, der auf dem Marché du Film in Cannes präsentiert werden wird.

Nach einem Drehbuch von Gregory Poirier wird Michael Keaton den Thriller "Knox Goes Away" inszenieren, in dem er auch die Hauptrolle übernehmen wird. FilmNation, ICM Partners und Verve werden das Projekt, das ab Ende August in Los Angeles entstehen soll, auf dem Marché du Film in Cannes präsentieren.

In "Knox Goes Away" spielt Keaton einen Auftragskiller, bei dem eine schnell voranschreitende Form der Demenz diagnostiziert wird, und der die Chance bekommt, alte Fehler wieder gut zu machen, indem er das Leben seines erwachsenen Sohnes, von dem er sich entfremdet hat, rettet. Dazu muss er aber den Wettlauf gegen die Polizei, die ihm auf den Fersen ist, und gegen sein immer weiter verfallendes Gehirn gewinnen.

Produziert wird "Knox Goes Away" von Trevor Matthews, Nick Gordon, Michael Sugar und Ashley Zalta.

Michael Keaton wird ab Juni 2023 in der DC-Comicverfilmung "The Flash" sein Comeback als Batman feiern.