Marktforschung: Starkes Wachstum für AVoD

Für die Umsatz-Entwicklung des Segments AVoD (Filme/Serien) hat Digital TV Research eine neue Prognose heraus gegeben: Demnach werde das Umsatzvolumen in 2027 70 Mrd. Dollar erreichen. Für 2021 haben die Marktforscher einen Wert von 33 Mrd. Dollar angegeben.

13 der 138 untersuchten Länder werden im Jahr 2027 mehr als eine Mrd. Dollar erwirtschaften, gegenüber nur fünf Märkten in 2021.

In den USA wird der AVoD-Markt ein Volumen von fast 32 Mrd. Dollar haben; 19 Mrd. Dollar mehr als Ende 2021. "Die USA haben die mit Abstand am weitesten entwickelte Werbeindustrie der Welt, und die Auswahl an AVoD-Angeboten ist in den USA größer als irgendwo sonst. Auf die USA werden bis 2027 46 Prozent des weltweiten Gesamtumsatzes entfallen, gegenüber 39 Prozent im Jahr 2021", so Simon Murray, Chef-Analyst bei Digital TV Research.