Corona hat Boxoffice in China weiter fest im Griff

Mit nach aktuellen Zahlen von Artesan Gateway umgerechnet rund 8,9 Mio. Dollar - dem zweitschlechtesten Wert des Jahres - ist das Boxoffice in China, wo die Kinos Corona-bedingt beispielsweise in Metropolen wie Shanghai komplett geschlossen sind, am vergangenen Wochenende wieder in den einstelligen Millionenbereich zurückgefallen. Vor einer Woche hatten am traditionell starken Wochenende rund um den 1. Mai noch knapp 25 Mio. Dollar zu Buche gestanden. Insgesamt liegt das Boxoffice in China in diesem Jahr mit 2,25 Mrd. Dollar rund 34 Prozent unter dem vergleichbaren Wert des Jahres 2021.

An der Spitze der chinesischen Kinocharts gab es indes einen Platztausch. Neuer Spitzenreiter ist der in der vergangenen Woche neu gestartete Die Gangster Gang" (WE: 2,6 Mio. Dollar; gesamt: 14,3 Mio. Dollar), der die ebenfalls vor einer Woche neu gestartete heimische Liebeskomödie "Stay With Me" (WE: zwei Mio. Dollar; gesamt: 17,3 Mio. Dollar) auf die Zwei verdrängte. Platz drei ging an einen weiteren chinesischen Titel, "Man on the Edge" (WE: 900.000 Dollar; gesamt: 15,3 Mio. Dollar), gefolgt von Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" (700.000 Dollar), der seit seinem Start in China am 8. April 23,9 Mio. Dollar eingespielt hat. Auf 13,3 Mio. Dollar brachte es seit seinem Start am 3. April Hotel Transsilvanien - Eine Monster Verwandlung", der am vergangenen Wochenende mit 500.000 Dollar Platz fünf der chinesischen Kinocharts belegte.