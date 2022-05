Zweites "Balko"-Reboot im Dreh

Noch bis voraussichtlich 25. Mai wird auf Teneriffa der zweite Film des Balko"-Reboots mit dem Arbeitstitel "Balko Teneriffa - Wölfe, Wald und Wildnis" gedreht, den Félix Koch nach einem Drehbuch von Robert Dannenberg und Stefan Scheich inszeniert.

Nachdem die beiden von Jochen Horst und Ludger Pistor gespielten Balko und Krapp im ersten Film des Reboots, Balko Teneriffa: Doppelt hält besser", der im März im linearen Fernsehen ausgestrahlt worden war und aktuell noch bei RTL+ zu sehen ist, wieder zusammen gefunden haben, haben sie jetzt ihre Lizenz als Privatdetektive bekommen. Ihre erste Klientin ist die hochschwangere 16-jährige Felicitas (Derya Flechtner), die glaubt, dass ihr Vater etwas mit dem Verschwinden ihres Freundes Timo (Alessandro Schuster) zu tun haben könnte. Felicitas' Vater ist Bauunternehmer und will auf einem Waldstück ein Fünf-Sterne-Resort errichten. Doch das Waldstück wird von Umweltaktivisten besetzt - einer ihrer Anführer ist ausgerechnet Felicitas' Freund Timo. Als Balko und Krapp ihre Nachforschungen in dem Camp aufnehmen, finden sie dort Timos besten Freund Karl (Alex Falcon) erschlagen auf. In dem Mordfall ermitteln Kommissarin Alicia Ruiz (Tamara Romera Ginés) und ihre neue Kollegin Blanca Martinez (Tania Watson), die eines Tages in dem Camp zusammengeschlagen wird und anschließend im Koma liegt. Alicia bekommt den frisch von der Polizeischule kommenden Pedro Hernandez (Oscar Brose) für die weiteren Ermittlungen an die Seite gestellt. Sie wendet sich an ihren Stiefvater Balko mit der Bitte, Timo möglichst schnell zu finden. Denn er scheint der Schlüssel zur Lösung des Falls zu sein.

In weiteren Rollen stehen unter anderem Tara Linke, Nik Xhelilaj, Carmen Molinar, Tania Watson, Stefan Weinert, Isabelle Geiss und Prince Kuhlmann vor der Kamera.

"Balko Teneriffa - Wölfe, Wald und Wildnis" (AT) wird von UFA Fiction (Produzent: Guido Reinhardt, Producerin: Agnes Hertwig) im Auftrag von RTL, für das Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland, als Executive Producer fungiert, produziert.