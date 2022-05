AG Verleih zur GMPF-Erhöhung: "Das denkbar schlechteste Signal"

In einem offenen Brief übt die AG Verleih deutliche Kritik an der jüngsten Aufstockung des GMPF. Stein des Anstoßes ist vor allem die Tatsache, dass fortgeschrittene Gespräche zu Hilfen für den Verleih abgebrochen wurden und mitgeteilt wurde, dass für ein solches Programm keine Mittel zur Verfügung stünden.

Die eigentliche Mitteilung zur Erhöhung des GMPF durch Kulturstaatsministerin Claudia Roth kam im Rahmen des Deutschen Produzententages durchaus unerwartet (wir berichteten), um eine echte Überraschung handelte es sich aber nicht. Denn schon bei der Bekanntgabe einer erheblichen Aufstockung des Instruments Mitte März (eine Aufstockung, die noch von der Vorgängerregierung initiiert worden war), hatte die BKM angesichts der extrem großen Nachfrage weitere Schritte in Aussicht gestellt. "Sollten im Verlaufe des Jahres weitere Mittel innerhalb der wirtschaftlichen Filmförderung der BKM notwendig werden, so kann auch hierauf in Abstimmung mit dem BMF flexibel reagiert werden", hieß es damals.

Nun also fließen in diesem Jahr weitere 15 Mio. Euro in den GMPF - die "letzte Erhöhung für dieses Jahr", wie es seitens der BKM hieß. Bei der AG Verleih stößt dies dennoch auf erhebliche Irritation - denn deren Bemühungen um Hilfen für Verleih seien trotz fortgeschrittener Gespräche letztlich im Sande verlaufen, zur Begründung habe es demnach wörtlich geheißen, dass für eine solche Maßnahme keine Mittel mehr vorhanden seien.

Der Verärgerung über diese Tatsache machte der Vorstand des Verbands nun in einem offenen Brief Luft, den Sie im Folgenden im Wortlaut lesen können:

"Sonntagsreden auf der Berlinale - Subventionen für Streamer?

Sehr überrascht mussten wir am 6. Mai 2022 der Presse entnehmen, dass der hauptsächlich für Serienproduktion konzipierte German Motion Picture Fund (GMPF) aus Kulturfördermitteln der BKM erneut um 15 Mio. Euro aufgestockt wurde und damit in diesem Jahr ein Fördervolumen von 90 Mio. Euro erreicht. Dies entspricht beinahe dem Fördervolumen für Filmproduktionen von Filmförderungsanstalt (FFA) und Deutschen Filmförderfonds (DFFF) zusammen.

Wir sind äußerst irritiert über diese massive Umgewichtung von Kulturfördermitteln, für die wir im Filmförderungsgesetz keinen politischen Auftrag finden und die in eklatantem Widerspruch zur Berlinale-Antrittsrede der Kulturstaatsministerin Claudia Roth steht. Das Kino, insbesondere die deutsche, europäische und internationale Filmkultur, befindet sich seit Corona unverschuldet in einer schweren, andauernden Krise. Immer noch ausbleibende Besucher, wegbrechende Finanzierungspartner und der kreative Abfluss weg vom Kino hin zu Streamerproduktionen setzen ProduzentInnen, VerleiherInnen und Kinos massiv unter Druck.

In intensiven Gesprächen mit den verantwortlichen Stellen der BKM haben wir diese Entwicklung bereits zum Jahreswechsel 2021/22 gemeinsam analysiert, ein Ad-Hoc-Förderprogramm erschien allen Seiten notwendig und befand sich im Prozess der Ausgestaltung. Dann allerdings brach die Kommunikation komplett ab, bis uns jetzt die Nachricht erreichte, dass für dieses Programm keine Mittel zur Verfügung stünden.

In dieser extrem fragilen Situation werden nun zusätzliche 15 Mio. Euro in die Serienproduktion gepumpt - in einen durch die Pandemie geradezu gestärkten und bestens funktionierenden Markt, in dem weltweit Milliarden Euro privates Kapital zur Verfügung stehen. Einen Markt, der für einen eklatanten Fachkräftemangel in der Produktion sorgt und kreative Talente aus dem Kino abzieht, nicht zuletzt aufgrund sehr hoher Gagen und besserer Verdienstmöglichkeiten als in der inzwischen chronisch unterfinanzierten Kinoproduktion.

Welche Lenkungs- und Steuerungsfunktion soll diese Förderung aus Steuermitteln durch die BKM haben? Welche Erfolgskriterien werden hier angelegt? Ist es als Erfolg zu werten, dass ein neues Serienprojekt überhaupt entsteht oder sollte auch ein Publikum erreicht werden? Hier findet eine eklatante Marktverzerrung statt, da zu allem Überfluss Serien mit Steuergeld gefördert werden, die auf Plattformen ausgewertet werden, die bekanntermaßen in Deutschland keine Steuern zahlen.

Die erneute Erhöhung des GMPF ist das denkbar schlechteste Signal für die Kino- und Filmkultur. Jetzt wären die Chance und die Notwendigkeit gewesen, in den mehr als zwei Jahren Pandemie zu agieren statt nur zu reagieren und das Kino und seine Partner proaktiv auf weitere Monate der Corona-Nachwirkungen vorzubereiten. Diese Chance wurde durch die Aufstockung des GMPF vertan. Den leidenschaftlichen Reden für die Filmkultur müssen Taten folgen, sonst bleiben sie bloße Sonntagsreden.

Wir fordern Staatsministerin Claudia Roth auf, dringend das Gespräch mit allen KinoakteurInnen, mit ProduzentInnen, VerleiherInnen und Kinos, wieder aufzunehmen, um neue Strategien für den Kinofilm zu diskutieren und dieser großartigen Kunstform, auch im Angesicht eines möglichen weiteren Corona-Winters, das Wiedererstarken zu sichern."