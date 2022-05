NL: Viaplay & HBO Max gewinnen Marktanteile

Einem Bericht von Telecompaper zufolge ist die Markeinführung von Viaplay und HBO Max in den Niederlanden erfolgreich verlaufen.

Die beiden vergleichsweise jungen Streaming-Plattformen Viaplay und HBO Max hatten in den niederländischen einen guten Start. So geht aus einem Bericht der Onlineplattform Telecompaper und dessen Studie zum Streaming-Verhalten von Endverbrauchern im ersten Quartal hervor, dass Viaplay einen Marktanteil von sieben Prozent in niederländischen Hauhalten erreicht habe. HBO Max komme sogar zum Ende des Quartals auf acht Prozent.

Der Start von Viaplay Anfang März fiel mit dem Beginn der neuen Formel-1-Saison zusammen. Offenbar einer der Gründe ein Abo abzuschließen, da der Dienst Formel-1-Rennen überträgt.

HBO Max wurde am 8. März eingeführt und besaß aufgrund älterer Verträge mit Ziggo bereits eine hohe Markenbekanntheit. Der WBD-Dienst war mit einer Werbekampagne in Kombination mit einem attraktiven Rabattangebot sehr aktiv beworben worden. Dem Bericht zufolge soll HBO Max die Marke von 550.000 Abonnenten überschritten haben.

Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass sich der Markteintritt von Viaplay und HBO Max bisher nicht erkennbar auf die Performance anderer Plattformen ausgewirkt habe. Netflix liegt auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr (43 Prozent) und hat nach einem kleinen Rückgang im zweiten Quartal 2021 wieder leicht zugelegt. Die Konkurrenten Videoland, Disney+ und Amazon Prime Video verzeichnen alle ein anhaltendes Wachstum.

Drei von zehn (30 Prozent) niederländischen Haushalten besitzen zwei oder mehr SVoD-Abos. Am höchsten ist diese Zahl bei Haushalten mit Kindern, wo 41 Prozent zwei oder mehr Abonnements bezahlt werden. In der Altersgruppe der 25- bis 35-Jährigen haben 54 Prozent der Niederländer zwei oder mehr Abos.