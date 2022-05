AG Kurzfilm: Auftakt zum Jubiläumsjahr

Bei den Internationalen Kurfilmtagen Oberhausen begann vor 20 Jahren die Geschichte der AG Kurzfilm, nun fiel dort der Startschuss für ein Jubiläumsjahr mit vielen Sonderveranstaltungen. Weiter geht es bei der KINO 2022 in Baden-Baden.

Es ist eine klare Vision der beiden Geschäftsführerinnen Jutta Wille und Jana Cernik, die die Arbeit der AG Kurzfilm nicht nur im Jubiläumsjahr 2022 prägt, in diesem aber umso prominenter in die Öffentlichkeit getragen werden soll. Die Vision, "dass Kurzfilm als eigenständige, innovative, künstlerische Film- und Ausdrucksform sowohl von der Branche als auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, unabhängig, ob von etablierten oder Nachwuchsfilmemacher:innen geschaffen". Ein berechtigtes Anliegen, denn wie es der Verband auf den Punkt bringt: "Kurzfilme sind immer wieder Augenöffner, funktionieren generationenübergreifend, fordern und fördern das allgemeine Kunstverständnis, testen ästhetische Grenzen, spielen mit Erzählformen und zeichnen sich durch Experimentierfreude aus. Zugleich können Kurzfilme der Einstieg für den Filmnachwuchs in die Filmwelt sein."

Tatsächlich steht der Nachwuchs auch im Fokus eines Schwerpunkts des Jubiläumsprogramms. Das Thema "Kurzfilm und Schule" bestimmte Anfang Mai bereits eine Paneldebatte in der Lichtburg anlässlich der Internationalen , quasi der Wiege des Verbandes - denn dort wurde am 5. Mai 2002 mit dem Bundesverband Deutscher Kurzfilm die bundesweite Interessenvertretung gegründet, deren Ziel es bis heute ist, die öffentliche Wahrnehmung der kurzen Kunstform im In- und Ausland zu garantieren und die Kurzfilmszene zu einem kraftvollen Bündnis zu vernetzen.

Aus einst elf Gründern - dffb, European Media Art Festival Osnabrück, Filmfest Dresden, Filmfest Weiterstadt, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen, interfilm Berlin, Kurzfilm Agentur Hamburg, Bamberger Kurzfilmtage, Regensburger Kurzfilmwoche, Short Cuts Cologne und Stuttgarter Filmwinter - wurde ein Zusammenschluss der wichtigsten Institutionen der deutschen Kurzfilmszene mit mittlerweile fast 50 Mitgliedern.

Gebündelte Expertise, die erfolgreich dazu beitrug, effizientere Strukturen und Fördermaßnahmen für den Kurzfilm zu etablieren - wichtige Arbeit, die durch drei Hauptförderer ermöglicht wurde: das sächsische Wissenschafts- und Kulturministerium, die BKM und German Films. Die AG Kurzfilm ist überzeugt, dass die von ihr vertretene, genreübergreifende Kunstform nur an Bedeutung gewinnen wird, wobei Mediatheken, sozialen Netzwerken und VoD-Plattformen zunehmend wichtiger für die Verbreitung werden. Wichtiger als je zuvor ist sicherlich auch dies: das besondere Anliegen, Filmbildung und Filmvermittlung in den Mittelpunkt zu stellen - und damit den reflektierten Umgang mit Bewegtbild zu fördern.

Kurzfilm bei der KINO 2022:

Unter dem Motto "Kinoabenteuer für Vorschulkinder" veranstaltet die AG Kurzfilm beim Kongress (18. Mai 13:30 - 14:30) einen von Petra Rockenfeller moderierten Workshop, in dem Akquisestrategien und weitere Tipps für Aktionen winken, die einem ganz besonders wichtigen Zweck dienen: Kinder schon im sehr jungen Alter mit einem auf sie maßgeschneiderten und begleiteten Angebot frühzeitig und dauerhaft für das Kino zu erreichen. Infos wird es unter anderem zum verfügbaren Programm, zu Begleitmaterial und potenziellen Kooperationspartnern geben. Ebenfalls am 18. Mai präsentiert die AG Kurzfilm zudem das aktuelle Kurzfilmangebot fürs Kino im Rahmen einer Tradeshow.