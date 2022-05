Canal+ mit TV-Sender-Start in Österreich zufrieden

Der neu gestartete Streamingdienst Canal+ hat für seinen eigenen TV-Sender Canal+ First erste Zahlen in Österreich vorgelegt. Die Verantwortlichen zeigen sich zufrieden mit dem Publikumswachstum in der Zielgruppe.

Vor fünf Wochen ist in Österreich der neue Fernsehsender Canal+ First gestartet. Jetzt nennt das Unternehmen erste Zahlen. Demnach hat sich die Durchschnittsreichweite seit Mitte März von 110.000 auf 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Zielgruppe der Zwölf - bis 49-Jährigen gesteigert. Das seien 156 Prozent Zuwachs. Bei der noch größer gefassten Gruppe der Über-Zwölfjährigen seien es sogar gleich 207 Prozent Steigerung zum Launch gewesen.

Eine italienische Serie wie "Doc - Es liegt in deinen Händen" erreichte zum Beispiel einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,4 Prozent. Auf Canal+ First sind unter anderen auch die Serien "The Responder", "Vernon Subutex", "Countdown Copenhagen" und "Fleabag" zu sehen. Canal+ First ist der dazugehörige TV-Sender zum neu gestarteten Streamingdienst Canal+ in Österreich.

Der Canal+-Geschäftsführer Philipp Böchheimer bewertet den Start wie folgt: "Unsere riesige Angebotsvielfalt mit europäischen und regionalen Schwerpunkten von Filmen, Serien und Dokumentationen aus allen Genres überzeugt die österreichischen TV-Seherinnen und -Seher. Wir haben es von Beginn geschafft, in der für Canal+ First wesentlichen Zielgruppe mit unserem Content eine spannende Alternative zu sein."

Auch der Managing Director von Goldbach Austria, Josef Almer, ist angetan. "Ich freue mich natürlich über die äußerst positive Entwicklung von Canal+ First. Die gelungene Kombination aus internationalen Top-Formaten und attraktiven österreichischen Content und die zusätzliche Verbreitung über A1 und HD Austria zeigt hier Wirkung und hilfs uns sehr, den Sender optimal zu vermarkten", findet er.