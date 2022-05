"Doctor Strange" schon beim Start fast halber Milliardär

An seinem Startwochenende hat "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" mit einem Einspiel von 450 Mio. Dollar weltweit den zweitbesten Start während der Pandemie hingelegt.

Zu den 185 Mio. Dollar am US-Boxoffice kamen am Startwochenende von Doctor Strange in the Multiverse of Madness" am vergangenen Wochenende in 49 Märkten außerhalb Nordamerikas 265 Mio. Dollar hinzu, so dass das Sequel nach seinem weltweiten Boxoffice bereits bei 450 Mio. Dollar steht. Damit erzielte es das zweitbeste Startergebnis während der Corona-Pandemie nach Spider-Man: No Way Home", der kurz vor Weihnachten 2021 mit rund 587 Mio. Dollar das beste weltweite Startergebnis eines Sony-Films erzielt hatte. Unter den Titeln des MCU belegt "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bei den weltweiten Startwochenenden hinter "Spider-Man: No Way Home" und den beiden "Avengers"-Titeln "Endgame" und "Infinity War" Platz vier.

Das beste Startwochenende während der Corona-Pandemie legte der Film in Korea hin, das mit 30 Mio. Dollar das erfolgreichste Territorium außerhalb Nordamerikas war, gefolgt von Großbritannien (24,7 Mio. Dollar), Mexiko (21,5 Mio. Dollar), Brasilien (16,3 Mio. Dollar) und Indien (12,7 Mio. Dollar).

In Deutschland verzeichnete "Doktor Strange and the Multiverse of Madness" bei seinem rund 800.000 Besucher und sicherte sich einen Bogey für 1.000 Besucher pro Kopie am Startwochenende (wir berichteten).