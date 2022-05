Terra Mater Studios Germany: "Unsere Projekte sind sehr edgy"

Terra Mater ist seit Jahren King in Sachen Factual Entertainment. Das ­österreichische Unternehmen ist nun auch aus Deutschland heraus aktiv. Was ­alles geplant ist, erzählen die CEOs Sven Westphal und Michael Frenschkowski.

Terra Mater ist seit Jahren King in Sachen Factual Entertainment. Das ­österreichische Unternehmen ist nun auch aus Deutschland heraus aktiv. Was ­alles geplant ist, erzählen die CEOs Sven Westphal und Michael Frenschkowski.

Mit Terra Mater Studios Germany hat die österreichische Firma, die für ihre High-End-Dokuformate bekannt ist, ein Standbein in Deutschland errichtet. Was steckt hinter der Expansion?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Sven Westphal und ich sind beide Geschäftsführer der deutschen Tochter, wobei mein Schwerpunkt mehr im Fictionbereich liegt. Die Ambition, in den deutschen Markt einzusteigen, gab es bereits länger. Aufhänger hier ist unser erstes Projekt, "Hummeldumm": Tommy Jauds Buch war ein Bestseller in Deutschland, und mit der nun geplanten Verfilmung wollen wir auch ein maßgeblich deutsches Publikum ansprechen, weil es einfach das Home-Territory des Projekts ist. Zudem haben wir zwei deutschsprachige fiktionale Serien in Entwicklung.

SVEN WESTPHAL: Ein weiterer Grund war, dass wir auch unseren Bereich Non-scripted bzw. Factual Entertainment, für den Terra Mater Studios bekannt ist, aus Deutschland heraus anbieten wollen. Genau darauf liegt mein Fokus. Von Factual-Entertainment-Programmen über Doku-Reihen und Reportagen bis hin zu kompletten Formaten entwickeln und produzieren wir frischen Content. Wir glauben, im Land zu sein, ist sehr wichtig, um die Themen aufzuspüren, nah an ihnen dran zu sein und sie dann den Sendern und Plattformen glaubwürdig und authentisch anbieten zu können.

Wie ist die Firma in Deutschland aufgestellt?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Wir haben unseren Firmensitz in München und ein weiteres Büro in Berlin. Der Nukleus besteht aktuell aus drei Personen, Sven Westphal, Bastian Schöttner als Junior Producer, und mir - und natürlich einem bereits bestehenden, weit verzweigten Netzwerk. Je nach Timing der Projekte werden wir daraus unser Team aufstocken, sei es für ein Factual-Programm oder den Film "Hummeldumm".

Terra Mater Studios Germany bleibt also nicht "nur" beim Core Business der Wiener Mutter, sondern strebt auch fiktionale Inhalte an. Die Bandbreite der Produktionen soll groß sein. Gibt es einen Output, der jährlich angestrebt wird oder erreicht werden soll?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Einen bestimmten Minimum-Output pro Jahr streben wir bis dato nicht an, weil wir dafür auch noch gar nicht die Größe haben, die uns dazu zwingen würde. Zudem gilt bei uns das Credo: Qualität vor Quantität. Nichtsdestotrotz haben wir fünf internationale Kino- und Serienprojekte entwickelt, mit denen wir jetzt in den Markt gehen und die wir in den nächsten zwei Jahren realisieren möchten.

SVEN WESTPHAL: Im Factual-Bereich ist es ähnlich. Die Bandbreite von Projekten, die wir in der Vergangenheit entwickelt haben und auch in Zukunft entwickeln werden, ist einfach riesig. Von der ein- bis zweistündigen Reportage bis zum sechsteiligen seriellen Konzept ist alles denkbar. Es hängt davon ab, was wir erfolgreich im deutschen Markt platzieren können. Wir wollen mit relevanten Inhalten und hochwertigem Production Value überzeugen.

Wie ist der Status quo bei "Hummeldumm"?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Von "Hummeldumm" liegt uns nun die erste Drehbuchfassung vor, die Autor Tommy Jaud selbst geschrieben hat. Wir sind sehr happy mit dem Ergebnis. Sie ist sehr gelungen, und wir finden die Geschichte wunderbar amüsant und aktuell. Wir führen gerade erste Gespräche mit potentiellen Regisseur:innen und Verleihpartnern. Ich hoffe, dass wir im Sommer einen großen Schritt weiter sind.

Also soll "Hummeldumm" fürs Kino entstehen?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: "Hummeldumm" wird auf jeden Fall ein Feature. Ob fürs Kino oder für eine Streamingplattform - oder eine Kombi aus beiden - ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Die Geschichte soll dem Erfolg des Buchs entsprechend mit hoher Qualität und angemessenem Aufwand um­gesetzt werden.

Um was handelt es sich bei den beiden angesprochenen deutschen fiktionalen Serienprojekten?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Viel kann ich leider noch nicht verraten. Das eine Projekt ist eine spannende historische Serie, bei der wir mit einer renommierten deutschen Autorin in Verhandlung stehen. Unsere Kollegin und verantwortliche Producerin Nina Steiner hat die Story entdeckt und wunderbar entwickelt. Es ist ein Originalstoff, der auf einer beeindruckenden, historischen Frauenpersönlichkeit basiert. Wir sind sehr optimistisch und stolz auf dieses Projekt. Das zweite Projekt basiert auf einer Romanvorlage, deren Rechte wir uns gesichert haben. Auch wenn diese Informationen noch spärlich sind: Wir versprechen uns zwei sehr spannende Geschichten mit sehr guten Zutaten.

Gibt es aus dem Factual-Entertainment-Bereich schon konkrete Projekte zu vermelden?

SVEN WESTPHAL: Im Factual-Bereich befinden wir uns in vielversprechenden Gesprächen für diverse Projekte. Hier wollen wir den von unserem Mutterkonzern Terra Mater Studios etablierten Gedanken weitertragen: Projekte mit Relevanz herzustellen und gesellschaftliche Themen anzupacken. Wir wollen intelligente Inhalte in unterhaltsamer Art und Weise vermitteln. Wir glauben, dass die Zeit dafür sehr gut ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unserer Herangehensweise auch in Deutschland ein guter Partner für Sender und Streamer sind und gute, erfolgversprechende Angebote machen können.

Was ist die inhaltliche Ausrichtung von Filmen aus dem Hause Terra Mater?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Terra Mater Studios haben in der Vergangenheit drei fiktionale Kinofilme produziert. Was diese Filme auszeichnet ist, dass sie alle "based on a real story"-sind respektive wissenschaftliche und historische Themen aufgreifen. Im Grund erfolgte der Weg vom Doku-Format zum Kinospielfilm organisch, alle Projekte, die wir machen, müssen etwas mit unserer Umwelt, der Geschichte oder dem sozialpolitischen Bereich zu tun haben. Mit Feature Docs wie "Ivory Game" und "Sea of Shadows" haben wir sogar ein neues Genre erschaffen, den Environmental Thriller. Unsere Projekte sind impact driven, sehr edgy. Wir haben festgestellt, dass herkömmlich umgesetzte Dokus nur schwer ein Mainstreampublikum ansprechen. Das wollen wir mit unserer Herangehensweise und der Auswahl unserer Projekte ändern.

"Ivory Game" und "Sea of Shadows" waren große Erfolge für Terra Mater Studios. Gibt es in dieser Tradition neue inter­nationale Projekte zu vermelden?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Ja, die gibt es in der Tat. Hier möchte ich zwei Kooperationen hervorheben. Wir haben einen Kinofilm und eine Serie mit dem deutsch-rumänischen Filmemacher Alexander Nanau in Entwicklung. Nanau war zuletzt mit "Kollektiv - Korruption tötet" zweifach oscarnominiert. Über die Zusammenarbeit mit ihm sind wir besonders glücklich. Dann haben wir uns gemeinsam mit Shingle Media (UK) und Friendly Fire (Wien) die Rechte an einer Serie über Tarzan gesichert, basierend auf den Tarzan-Romanen von Andy Briggs, die er zum 100-jährigen Tarzan-Jubiläum geschrieben hat. Die Serie wird ein Reboot der Brand in der Jetzt-Zeit mit einem Tarzan und einer Kick-Ass-Jane, die gemeinsam gegen Umweltzerstörung, illegale Abholzung und Wilderei kämpfen. Die Serie wird eine hundert Prozent animierte Produktion, auf Basis der Unreal-Game Engine. Wir produzieren gerade einen Teaser, der die Stärken dieser Innovation für unseren modernen Tarzan zeigen wird. Mit diesem, den ersten Büchern, der Serienbibel und dem Budget gehen wir im Spätsommer in die Finanzierung und konkrete Partnersuche. Aktuell in Entwicklung befindet sich außerdem eine internationale, fiktionale Wildlife-Crime-Serie, in die wir unsere Erfahrungen von "Ivory Game" und "Sea of Shadows" haben einfließen lassen können. Neben ihrer Message hoffen wir durch Elemente wie Action, Spannung und Abenteuer wieder viele Menschen zu begeistern. Demnächst wollen wir damit auf den Märkten aufschlagen. Zudem passiert auch viel Neues in unserem Bereich Wissenschafts-Kommunikation. Wir arbeiten etwa eng mit CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, bei dem Projekt Future Circular Collider zusammen. Zudem haben wir eine Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA und realisieren eine internationale Serie über deren Asteroidenmission HERA. In Gesprächen mit Partnern aus dem Bereich Science haben wir immer wieder festgestellt, dass große Frustration darüber herrscht, dass das Vertrauen in die Wissenschaft sehr gering ist, dass kaum Interesse dafür herrscht, was da gerade alles passiert. Unser Bestreben ist es, Wissenschaft anders zu kommunizieren, verständlicher und zugänglicher zu machen - wie bei unseren anderen Doku-Projekten aus den Bereichen Nature, History und Life Stories .

Mit welchen Partnern wollen Sie in Deutschland zusammenarbeiten?

SVEN WESTPHAL: Wir sind komplett offen und freuen uns darauf mit verschiedenen Partnern neue Projekte zu realisieren. Im Hinblick auf die gefragten Themen ist der Markt sehr volatil. Was bei einem Sender oder Streamer gestern undenkbar war, ist plötzlich en vogue... Diese Erfahrung machen nicht nur wir.

Wie nehmen Sie allgemein den deutschen Markt wahr? Und wächst der Bedarf an Produktionen, für die Terra Mater steht, noch weiter?

SVEN WESTPHAL: Im Factual-Entertainment-Bereich ist die Nachfrage groß, vor allem seit die globalen Player Wachstum durch Local Content ausgerufen haben. Generell sind die Partnerschaften vielfältiger geworden. Obwohl bei Terra Mater Studios 90 bis 95 Prozent der Produktionen mit internationalen Partnern entstehen, wollen wir uns mit Terra Mater Studios Germany auf für den deutschen Markt konfektionierte Programme fokussieren. Wir sind uns bewusst, dass keiner auf eine weitere, neue Produktionsfirma gewartet hat. Aber wir sind überzeugt, dass wir uns von anderen Marktteilnehmern unterscheiden: durch unsere Historie, unsere Erfolge und durch die Firmenphilosophie und Vision des Terra Mater Studios Gründers und CEO Walter Köhler, mit Mut und Überzeugung Themen aufzugreifen, die sonst keine ausreichende Aufmerksamkeit bekämen. Diesem Mind-Set verschreiben wir uns selbstverständlich auch bei Terra Mater Studios Germany.

Terra Mater Studios hat sich grünen Produktionsprinzipien verschrieben - für eine Firma, die mit vielen Beiträgen auf die Missstände auf unserem Planeten aufmerksam macht, eigentlich selbstverständlich. Die Vorgaben werden sicherlich auch für den deutschen Standort gelten?

MICHAEL FRENSCHKOWSKI: Absolut. Alle Produktionen, auf denen Terra Mater Studios Germany draufsteht, werden nach diesen Prinzipien der Nachhaltigkeit realisiert. Die uns selbst auferlegten Guidelines gehen weit über die aktuell üblichen Standards hinaus. Wir wollen auf dem Gebiet Green Producing Vorbild sein. Wer, wenn nicht wir?

Das Gespräch führte Barbara Schuster