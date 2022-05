Einschaltquoten: "Tatort" am Sonntag vorn, schwaches "DSDS"-Finale am Samstag

Mit 7,51 Mio. Zuschauern (MA: 25,3 Prozent) war der SWR-Tatort: Marlon" gestern das meist gesehene Programm des Wochenendes gewesen. Zuvor hatten 6,65 Mio. Zuschauer (MA: 23,5 Prozent) im Ersten die 15-minütige Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz zum 8. Mai gesehen gehabt. Im ZDF war die Folge "Seitensprünge" aus der Reihe "Ella Schön" auf 3,83 Mio. Zuschauer (MA: 12,9 Prozent) gekommen und hatte damit anders als die Folge der Vorwoche unter der Vier-Mio.-Zuschauer-Marke gelegen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz auf einen Marktanteil von 24,2 Prozent, für den "Tatort" standen 22,9 Prozent zu Buche. Mit knappem Vorsprung konnte ProSieben mit Jack Reacher: Kein Weg zurück" (10,2 Prozent) das senderinterne Filmduell in dieser Zielgruppe gegen Sat1 (Independence Day: Wiederkehr"; 10,1 Prozent) für sich entscheiden. Bei RTL lag die gestrige Folge der "Ninja Warrior Germany Allstars" mit acht Prozent knapp eineinhalb Prozentpunkte unter dem Wert der Vorwochenfolge. Exakt auf ihrem Vorwochenwert lag gestern die Vox-Kochshow "Grill den Henssler" (7,1 Prozent). 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen standen für die gestrige "Ella Schön"-Folge zu Buche, die "Trucker Babes" bei Kabel eins kamen auf 5,1 Prozent. Die Bestsellerverfilmung Wie ein einziger Tag" brachte RTLZWEI gestern einen 14/49-Marktanteil von 4,1 Prozent ein.

Am Samstagabend hatte das ZDF den zweiten Film aus der Krimireihe "Theresa Wolff" mit Nina Gummich in der Rolle der gleichnamigen Rechtsmedizinerin ausgestrahlt. Mit 5,3 Mio. Zuschauern (MA: 21,4 Prozent) hatte die Folge "Waidwund" zwar die größte Reichweite des Abends erzielt gehabt, aber um rund 1,7 Mio. Zuschauer und knapp fünfeinhalb Prozentpunkte unter der ersten Folge der Reihe, "Home Sweet Home", vom Oktober vergangenen Jahres gelegen gehabt. Das Erste war am Samstagabend mit "Hirschhausens Quiz des Menschen" auf drei Mio. Zuschauer (MA: 12,7 Prozent) gekommen.

Bei RTL war am Samstagabend die aktuelle Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" zu Ende gegangen. Mit einem Marktanteil von 8,7 Prozent hatte sie um rund sechseinhalb Prozentpunkte unter dem Wert des 2021er Finales gelegen und musste sich damit im Rennen um die Primetimekrone in dieser Zielgruppe deutlich der ProSieben-Show "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" (14,9 Prozent) geschlagen geben.

Am Freitagabend hatten sich die Kölner den Primetimesieg in dieser Zielgruppe sichern können, auch wenn die Tanzshow "Let's dance" mit 17,4 Prozent gut einen Prozentpunkt unter ihrem Vorwochenwert gelegen hatte; insgesamt hatten 3,56 Mio. Zuschauer (MA: 15,1 Prozent) die Show gesehen gehabt. Damit hatte sie über dem Freitagsfilm im Ersten, Zimmer mit Stall: So ein Zirkus" (3,09 Mio. Zuschauer / MA: 11,9 Prozent) gelegen gehabt. Reichweitenstärkstes Programm am Freitagabend war der Krimiklassiker Der Alte" (4,87 Mio. Zuschauer / MA: 19 Prozent) gewesen.