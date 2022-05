ITFS mit erfolgreicher hybrider Ausgabe

"Das Festival glänzte erstmals in einer hybriden Ausgabe", heißt es in der Abschlussmeldung des Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS), dessen 29. Ausgabe gestern mit der Preisverleihung zu Ende gegangen war. Dabei betonte der Künstlerische Geschäftsführer des ITFS, Ulrich Wegenast: "Bedingt durch Corona und den Krieg in der Ukraine hatten wir dieses Jahr so schwierige Rahmenbedingungen für das Festival wie noch nie! Umso erfreulicher war es, dass wir nicht nur einen Einreichrekord an Beiträgen verzeichnen (ca. 2.100 Einreichungen), sondern auch ein inhaltlich intensives Programm anbieten konnten, das sich mit den brennenden Fragen unserer Zeit beschäftigte und einmal mehr verdeutlichte, dass Animation und Games gesellschaftlich und künstlerisch überaus relevante Medien für Erwachsene sind!"

Dieter Krauß, Kaufmännischer Geschäftsführer des ITFS, ist froh, dass man sich wieder vor Ort hatte treffen können: "Der größte Erfolg des diesjährigen ITFS ist, dass es wieder vor Ort am Schlossplatz und in unterschiedlichen Locations stattfinden konnte, damit nicht nur den kulturellen Auftrag der Vermittlung von internationaler Animationskunst erfüllen konnte, sondern gleichzeitig - erstmals wieder seit der Pandemie - die Stuttgarter City qualitativ belebt hat."

Insgesamt wurden mit ca. 25.000 Besucher:innen vor Ort zwar weniger registriert als im Jahr 2019, was jedoch "durch die zahlreichen Onlinegäste ausgeglichen wurde", wie die Veranstalter betonen. So registrierte das ITFS nach eigenen Angaben bis zum Abschluss des Festivals am gestrigen Sonntag ca. 10.000 Views in der Mediathek von OnlineFestival.ITFS.de, die noch bis 15. Mai offen steht; bis dahin erwarten die Festivalveranstalter insgesamt mindestens 20.000 Views.

Bei der gestrigen Preisverleihung wurde der chilenische Beitrag "Bestia" von Hugo Covarrubias im Internationalen Wettbewerb mit dem "Grand Prix des Landes Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart" ausgezeichnet. Zwei Special Mentions gingen an Robert Seidels "Hysteresis" und Spela Cadez' Steakhouse".

Weitere Preise gingen zum Abschluss des ITFS an Ekin Kocas "L'Immoral" (Lotte Reiniger Förderpreis für Animationsfilm), Simon Schnellmanns "Bis zum letzten Tropfen" (SWR OnlineFilm Audience Award), "Underwater Love" von Andrea Falzone, Maria Cristina Fiore und Veronica Martiradonna (Young Animation Award), Jonas Poher Rasmussens Oscar-Nomininee Flee" (AniMovie Award), Jorn Leeuwerinks "Varken" (Trickstar Nature Award) und "The Soloists" von Celeste Jamneck, Feben Elias Woldehawariat, Mehrnaz Abdollahina, Razahk Issaka und Yi Liu (FANtastischer Preis).

Alle Preisträger im Überblick

Bereits zuvor waren die "Tricks for Kids-Awards" und die "Trickstar Professional Awards" vergeben worden.