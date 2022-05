32. Deutscher Kamerapreis verliehen

Beim 32. Deutschen Kamerapreis sind 13 Bildgestalter und Editoren ausgezeichnet worden. Die Ehre wurde acht Kameramännern sowie einer Editorin und einem Editor zu Teil. Zudem vergab das Kuratorium zwei Nachwuchspreise und den Ehrenpreis an Tom Fährmann, der mit seinem "herausragenden Blick auf Bilder, seinem analytischen Denken, seiner Vielfalt und seinem Mut, neue Wege zu beschreiten" laut Kuratorium zu den ganz großen der deutschen Filmbranche gehört.

Die "Beste Kamera" im Bereich Spielfilm ging an Max Preiss für dessen Bildgestaltung in dem Film "Niemand ist bei den Kälbern". Die "Beste Kamera Fernsehfilm/Serien" erhielt Nikolai von Graevenitz für seine Arbeit an "Polizeiruf 110: An der Saale hellem Strande".

Im Bereich Dokumentarfilm wurden Arne Büttner und Danilo do Carmo für ihre Kameraarbeit im Dokumentarfilm "Lo que queda en camino" ausgezeichnet. Bei den Doku-Serien gewannen Julian Krubasik und Markus Nestroy für "Dig Deeper - Das Verschwinden von Birgit Meier, Folge 1".

Beim Kurzfilm gewann Jakob Reinhardt für "Proll!", bei den Kurzformaten Jan Mammey für "Lieber verstrahlt als Krieg? Neuanfang in Tschernobyl". Der Preis für den besten Schnitt einer Dokumentation oder Doku-Serie ging an Hauke von Stietencron und die Folge "37 Grad: Dance till you break - The Saxonz, Folge 2". "Bester Schnitt Spielfilm" ging an Joana Scrinzi für den Spielfilm "Große Freiheit".

Bei den von Arri und Sigma gestifteten Nachwuchspreisen wurde Nicolai Zeitler für seine Bildgestaltung bei "Alles Übel der Welt" ausgezeichnet. Für seine Kameraführung in "Drecks Kleingeld" gab es zudem einen Nachwuchspreis für Nikolai Huber.

Der Geschäftsführer des Vereins Deutscher Kamerapreis e.V., Walter Demonte, kommentierte den Abend: "Die Branche hat eindrucksvoll gezeigt, dass Filme, Fernsehbeiträge und multimediale Inhalte aller Genres in Krisen gebraucht werden und mit großem Engagement und Ideenreichtum produziert werden können. Die große Zahl der Einreichungen zum Wettbewerb hat dies noch einmal unterstrichen. Die beeindruckend hohe Qualität der Werke hat es den Jurys, die leider noch einmal digital tagen mussten, nicht leicht gemacht, ihre Entscheidungen zu treffen."

Die Preisverleihung wird unter anderem am 10. Mai um 23.45 Uhr im WDR ausgestrahlt, gibt es dann aber auch in der ARD-Mediathek zu sehen.