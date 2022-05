Auch Canal Plus will sich an Starz beteiligen

Offenbar gibt es einen Bieterwettbewerb um die Starz-Anteile, die Eigner Lionsgate verkaufen will. Nach Roku soll jetzt auch die französische Canal Plus-Gruppe an einem Gebot arbeiten.

Vivendis Pay-TV- und Streaming-Sparte Canal Plus soll sich der Financial Times zufolge für eine Minderheitsbeteiligung an Starz interessieren. Schon seit Längerem ist Starz-Eigentümer Lionsgate auf der Suche nach einem Anteilseigner. Die Vivendi-Gruppe, die von Milliardär Vincent Bolloré kontrolliert wird, hat die Expansion in den Bereichen Pay-TV und Streaming zu ihrer Priorität erhoben, nachdem sie den Großteil ihrer Beteiligung an der Universal Music Group verkauft hat, und Canal Plus als Hauptgewinnquelle übrig geblieben ist.

Neben Canal Plus hat Starz auch das Interesse des Set-Top-Boxen-Herstellers Roku geweckt, der sich mit der Private-Equity-Gruppe Apollo zusammengetan hat, um einen Anteil von bis zu 20 Prozent zu erwerben. Darüber hatte im Laufe der Woche das Wall Street Journal berichtet.

Dem Vernehmen nach strebt Lionsgate eine Starz-Bewertung in Höhe von 4,4 Mrd. Dollar inklusive Schulden an, die das Unternehmen 2016 selbst bezahlt hatte.