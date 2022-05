Ein Dutzend Filme beim Kinderfilmfest München

Neben dem bereits seit Mitte April feststehenden Eröffnungsfilm, Michael Krummenachers Räuber Hotzenplotz", hat Programmleiter Tobias Krell elf weitere Filme für das Programm des Kinderfilmfest München (24. Juni bis 2. Juli) ausgewählt.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, liegt bei drei der ausgewählten Langfilme der Fokus auf der Beziehung zwischen Vater und Tochter. So muss in "Cuidando al Sol" von Catalina Razzini Lucia lernen, ihren eigenen Platz in der Welt zu finden, nachdem ihr Vater die auf einer Insel lebende Familie verlassen hat, und in die Stadt gezogen ist. Im Mittelpunkt von Sanna Lenkens bei der Berlinale mit dem Gläsernen Bären ausgezeichnetem "Comedy Queen" steht Sasha, die einerseits selbst den Tod ihrer Mutter verarbeiten muss, andererseits auch ihren trauernden Vater wieder zum Lachen bringen will. Haini Kis war 2019 beim Filmschoolfest Munich für ihr Langfilmdebüt "Wild Roots" mit dem VFF Young Talent Award ausgezeichnet worden. Nun ist die Geschichte der jungen Niki, die ihrem Vater Jahre, nachdem dieser die Familie verlassen hatte, wieder begegnet, im Programm des Kinderfilmfest München zu sehen.

Die Langfilme des Kinderfilmfest München:

"Comedy Queen", Regie: Sanna Lenken / Buch: Linn Gottfridsson, Schweden 2022

"Oink", Regie: Mascha Halberstad / Buch: Fiona van Heemstra, Niederlande 2022

"One In A Million", Regie: Joya Thome / Buch: Lydia Richter, Joya Thome, Philipp Wunderlich, Deutschland 2022

"Der Räuber Hotzenplotz", Regie: Michael Krummenacher / Buch: Matthias Pacht, Otfried Preußler, Deutschland, Schweiz 2021

"Cuidando al Sol", Regie: Catalina Razzini / Buch: Catalina Razzini, Bolivien, Spanien, Deutschland 2021

"Wild Roots", Regie: Hajni Kis / Buch: Fanni Szántó, Hajni Kis, Ungarn, Slowakei 2021

Die Kurzfilme des Kinderfilmfest München ("Kurzes für Kleine 5+"):

"Der Besuch", Regie und Buch: Alexandra Schatz, Deutschland 2020

"Dalía", Regie: Brúsi Ólason / Buch: Letica Akel Escaráte, Brúsi Ólason, Island 2020

"Idodo", Regie: Ursula Ulmi / Buch: Ursula Ulmi, Ziag Zazagaz Clan, Schweiz, Papua-Neuguinea, USA

"Kiko et les animaux", Regie und Buch: Yawen Zheng, Frankreich, Schweiz 2020

"Children of Gainmore: How They Found It", Regie und Buch: Petr Mischinger, Tschechien 2021

"Suzie in the Garden", Regie: Lucie Sunková / Buch Lucie Sunková, Jana ?rámková, Tschechien 2022

Unter den gezeigten Filmen wählen die Festival:besucherinnen den Gewinner des Publikumspreises. Darüber hinaus wird von einer Jury erstmals der von megaherz gestiftete Preis für den besten Kinderfilm vergeben. Die Preisverleihung findet am 2. Juli im Audimax der HFF München statt; einer der beiden Preisträgerfilme wird im Anschluss daran noch einmal gezeigt.

Weitere Informationen unter www.filmfest-muenchen.de.