VoD-Charts: "Bridgerton" halt die Spitze

Das Kostümdrama "Bridgerton" erfreut sich weiterhin höchster Popularität. Denn auch nachdem die zweite Staffel bereits mehrere Wochen (VÖ: 25. März) im Einsatz ist, zeigen fast keine Ermüdungserscheinen. Zwar sank der Bruttoreichweiten-Wert auf 3,89 Mio., doch verteidigte die Netflix-Serie damit ihren ersten Platz in den VoD-Ratings von Goldmedia. Ungebrochene Nachfrage gibt es weiterhin für die Nerds aus "The Big Bang Theory", ie 3,25 Mio. Klicks auf sich vereinigten. Bronze ging in Auswertungszeitraum 29. April bis 6. Mai an "Ozark", mit deren vierter Staffel (bzw. deren letzte Folgen) das Finale eingeläutet wurde: Mal sehen, ob in der nächsten Woche auch für der Spitzenplatz möglich ist.

1. Bridgerton 3,89 Mio.

2. The Big Bang Theory 3,25 Mio.

3. Ozark 2,75 Mio.

4. Moon Knight 2,33 Mio.

5. LOL 2,03 Mio.

6. Better Call Saul 1,87 Mio.

7. Elite 1,87 Mio.

8. Vikings 1,83 Mio.

9. Star Trek: Picard 1,83 Mio.

10. Grey's Anatomy 1,83 Mio.

Quelle: Vod-Ratings.com