VDFE legt Weißbuch zum Weltvertrieb vor

Um seinen Forderungen im Rahmen der anstehenden FFG-Novellierung Nachdruck zu verleihen, hat der Verband deutscher Filmexporteure ein Weißbuch vorgelegt, in dem die Grundlagen und der Umfang der Tätigkeiten des internationalen Lizenzhandels dargelegt und ein Vergleich der Fördersituation für Weltvertriebe in europäischen Märkten gezogen wird.

Im Rahmen einer Konsultationsphase zur nächsten Novellierung des Filmförderungsgesetzes (das aktuelle FFG gilt als Pandemie-bedingte "Verlängerung" des vorherigen Werkes mit nur überschaubaren Anpassungen bekanntermaßen nur bis Ende 2023) hatte auch der Verband deutscher Filmexporteure (VDFE) im Februar einen Forderungskatalog bei der BKM eingereicht.

In dem siebenseitigen Papier tritt der Verband für eine "stärkere und nennenswerte Anerkennung der Weltvertriebe in der deutschen Film- und Förderlandschaft" ein. Um den wirtschaftlichen und kulturellen Erfolg des deutschen Films in der Welt in gebotenem Umfang zu fördern, sei es erforderlich, die Mittel zur Förderung der Auslandsvermarktung zu erhöhen, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Weltvertriebe zu stärken und Talente im Inland zu binden.

Hierfür sei ein "nachhaltiges Incentivierungssystem" notwendig, welches die Arbeit des Weltvertriebs im Markt reflektiere und losgelöst von jener eines Verleihs anerkenne. Letzteres ist ein Knackpunkt. So heißt es seitens des VDFE weiter, dass Weltvertriebe mit eigenen Vertretern in den Gremien der BKM und der FFA-Vertriebskommission nach § 21 FFG repräsentiert sein müssten, da "zu oft die Arbeit und Interessen der Weltvertriebe mit denen des Videovertriebs und des Verleihs vermengt werden, obgleich die Interessen nicht miteinander vergleichbar sind".

Gerade dieser Vermengung will der VDFE gezielt entgegen treten - und hat dazu ein Weißbuch vorgelegt, in dem die Grundlagen und der Umfang der Tätigkeiten des internationalen Lizenzhandels - auch und gerade in Abgrenzung zum Verleih - dargelegt werden. Dabei wurde nicht zuletzt das Marktumfeld und die Fördersituation für Weltvertriebe in Deutschland untersucht und mit jener in europäischen Nachbarländern verglichen.

Zum Weißbuch als .pdf-Download

Ausführlich dargelegt wird in dem Werk nicht zuletzt die wichtige Rolle, die dem Auslandsvertrieb bei der Finanzierung deutscher (Ko-)Produktionen zukommt, welche wiederum Grundlage der VDFE-Forderung ist, Filmfinanzierung in Deutschland über eine erfolgsbasierte Referenzförderung für Weltvertrieb zu stärken. Dabei soll nicht nur der wirtschaftliche, sondern explizit auch der kulturelle Erfolg im Rahmen eines Punktesystems gewürdigt werden. Mögliche Kriterien für letzteren Gesichtspunkt wären demnach die Einladung auf internationale (A-)Festivals, internationale Auszeichnungen, Nominierungen, Awards und Prädikatisierungen, ökologische Aspekte, Gender- und Inklusionsaspekte, Punkte für Debüt- oder Zweitwerke, Typologie (Dokumentarfilm, Animation, Kurzfilm) und der deutsche (Ko-)Produktionsanteil. Unter "wirtschaftlichen Erfolg" subsumiert der VDFE nicht nur das (ausländische) Boxoffice, sondern auch "Engagement" (Teilnahme an wichtigen Filmmärkten) soll mit Punkten bedacht werden.

Generell angedacht ist seitens des VDFE ein Modell, wonach bislang als bedingt rückzahlbares Darlehen künftig (und im Rahmen eines vereinfachten Förderverfahrens) in Form eines Zuschusses gewährt wird und im Erfolgsfall nicht oder maximal anteilig bis zu 50 Prozent in der Produzentenabrechnung abziehbar ist. Eine solche Förderung "würde den Weltvertrieb effektiv stützen und könnte in Folgeprojekte reinvestiert werden", so der VDFE.

Zur Unterstützung des internationalen Vertriebs denke man zudem an einen Steuerausgleich für die Ausgaben, die für den Vertrieb deutscher Werke im Ausland notwendig sind, darunter Kosten für die Untertitel, Versand, Reisen, Werbung, Pressearbeit, Festivalgebühren und Marketing.