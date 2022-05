Daniel Brühl und Volker Bruch nehmen an Rallye-Weltmeisterschaft teil

Daniel Brühl und Volker Bruch spielen im Rallye-Projekt "2 Win" Hauptrollen. Für die Regie zeichnet der gefeierte italienische Filmemacher Stefano Mordini verantwortlich.

"2 Win" zeichnet die Rallye-Weltmeisterschaft 1983 nach, die am 22. Januar in Monte Carlo startete und am 23. November in Großbritannien endete und bei der die Rivalität zwischen den Hauptkonkurrenten Audi und Lancia im Mittelpunkt stand. Brühl übernimmt die Rolle von Roland Gumpert, damaliger Audi Sport Leiter für Sport und Sonderentwicklung, unter dessen Führung Audi 25 Rallyemeisterschaften und vier Rallye-Weltmeistertitel gewann. Volker Bruch soll in die Rolle von Walter Röhrl schlüpfen, der einzige deutsche Rallye-Weltmeister, der 1983 allerdings für Lancia fuhr und nur auf Platz zwei - hinter Audi - landete. Ebenfalls zum Cast zählt Riccardo Scamarcio.

Für die Produktion von "2 Win" zeichnet Lebowski, die italienische Firma von Riccardo Scamarcio verantwortlich mit der britischen Recorded Picture Company und Metropolitan Films als Koproduzenten. Rai ist von italienischer Seite als Sender an Bord. Das Drehbuch von "2 Wins" stammt aus der Feder von Filippo Bologna, Stefano Mordini und Riccardo Scamarcio. Mordini und Scamarcio arbeiteten bereits des Öfteren zusammen, beginnend mit "Pericle il Nero", der 2016 in der Reihe Un Certain Regard in Cannes lief. "2 Wins" ist Mordinis erster Film in englischer Sprache.

Die Dreharbeiten sollen Mitte Mai in Italien und Griechenland starten. Um den Rechteverkauf kümmert sich HanWay Films. Das Projekt wird auf dem Marché du Film angeboten.

Daniel Brühl hat bereits Erfahrung als Schauspieler von Motorsportfilmen gesammelt: 2013 spielte er in Ron Howards "Rush - Alles für den Sieg" den Rennfahrer Niki Lauda.