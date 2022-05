Ehren-Palme für Forest Whitaker

Im Rahmen der Eröffnungsgala des Festival de Cannes erhält Forest Whitaker eine Ehren-Palme. Tags darauf wird der von ihm produzierte "For the Sake of Peace" im Rahmen eines "Special Screening" gezeigt.

Das Festival de Cannes verleiht Forest Whitaker im Rahmen der Festivaleröffnung am 17. Mai eine Ehren-Palme. Das gab das Festival heute bekannt.

"Dass ich Forest Whitaker in Cannes begrüßen kann, gibt mir die Gelegenheit, einen Künstler mit großem Charisma und einer strahlenden Präsenz zu treffen und ihm meine Bewunderung auszusprechen. Seine Filmografie ist gleichermaßen glanzvoll und vollkommen. Ich habe auch seine Überzeugungen als Mensch und seine Aufmerksamkeit, die er der jungen Generation schenkt, genau verfolgt. Mit seinem Glauben an eine bessere Welt und sein Engagement hat er dazu beigetragen, sie zu einem besseren Ort zu machen. Die Künstler, die ein derartiges Gleichgewicht hinbekommen haben, sind selten und Forest hat es geschafft und ein Zeichen gesetzt", erklärt der Künstlerische Leiter des Festival de Cannes, Thierry Fremaux.

Forest Whitaker sagt über die Ehrung durch das Festival de Cannes: "Als ich vor 34 Jahren zum ersten Mal nach Cannes gekommen bin, hat das mein Leben verändert und mir gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, mein Leben dem zu widmen, Beziehungen zu andren Menschen durch den Film aufzubauen. Es ist immer ein Privileg, an diesen wunderbaren Ort zurückzukehren um sowohl meine eigenen Arbeiten zu zeigen als auch, um sich von den großartigsten Künstlern der Welt inspirieren zu lassen - und ich fühle mich unglaublich geehrt, als Teil des bedeutsamen 75. Jubiläums des Festivals gefeiert zu werden."

Forest Whitaker war bis dato in vier Filmen des Cannes-Wettbewerbs zu sehen gewesen - Clint Eastwoods Bird", Bill Dukes Harlem Action", Abel Ferraras Body Snatchers" und Jim Jarmuschs Ghost Dog: Der Weg des Samurai".

Am Tag nach der Verleihung der Ehren-Palme wird im Rahmen eines "Special Screening" "For the Sake of Peace" von Christophe Castagne und Thomas Sametin gezeigt, den Whitaker produziert hat.