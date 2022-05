Einschaltquoten: RTL jubelt mit der Frankfurter Eintracht

RTL hat gestern mit der Übertragung des Halbfinalrückspiels der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United die größte Gesamtreichweite erzielt; die erste Halbzeit sahen 5,85 Mio. Zuschauer (MA: 20,9 Prozent), in der zweiten Halbzeit waren es 6,63 Mio. Zuschauer (MA: 28,9 Prozent).

Der erstmals von der Sommerhaus Filmproduktion produzierte Barcelona-Krimi: Der längste Tag", der fünfte der ARD-Donnerstagskrimireihe, kam auf 4,88 Mio. Zuschauer (MA: 17,8 Prozent). Das sind zwar rund 250.000 Zuschauer weniger als beim vor knapp zwei Jahren ausgestrahlten, von Dreamtool Entertainment produzierten, vierten Film der Reihe, der Marktanteil lag gestern aber sogar um gut einen halben Prozentpunkt höher. Im ZDF kamen zwei Folgen der Serie "Doktor Ballouz" gestern Abend auf 3,42 Mio. Zuschauer (MA: 12,8 Prozent) bzw. 3,48 Mio. Zuschauer (MA: 12,4 Prozent) - ein leichtes Plus im Vergleich zur Vorwoche.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Fußballübertragung mit Marktanteilen von 26,2 Prozent in der ersten und 33,8 Prozent in der zweiten Halbzeit auch ganz klar die erste Wahl in der gestrigen Primetime. Die ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" lag gestern mit 17 Prozent auf Vorwochenniveau.

Auf einen 14/49-Marktanteil von 7,4 Prozent kam die Comicverfilmung Avengers: Age of Ultron" bei Vox, für den "Barcelona-Krimi" im Ersten standen in dieser Zielgruppe gestern 5,7 Prozent zu Buche. Jeweils 5,2 Prozent standen für das Kabel-eins-Dokuformat "Über Geld spricht man doch" und die Sat1-Show "Kühlschrank öffne Dich - Das Duell der Kochprofis" zu Buche. Klar unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen lag gestern die RTLZWEI-Doku-Soap "Dickes Deutschland".