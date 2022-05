Filmfest Hamburg wird 30, Michel feiert 20. Geburtstag

Dieses Jahr feiern das Filmfest Hamburg 30. und das Michel Filmfest20. Jubiläum. Dies nehmen die Veranstalter zum Anlass, sich schon in den nächsten Wochen und Monaten mit verschiedenen Angeboten wie Freundeskreis-Filmvorführungen, Kooperationsveranstaltungen und einer Drehbuchlesung darauf einzustimmen. Unter anderem lädt das Filmfest am 9. Mai zur Vorführung von "Nobody's Hero" ins Abaton ein, bereits am 8. Mai findet eine Familienvorstellung von "Gegen den Strom" statt, der 2018 Eröffnungsfilm war und nun allen ukrainischen Frauen und Müttern gewidmet ist. Das Michel Filmfest wiederum bietet zwischen den Festivalzeiten regelmäßig kostenlose Filmworkshops an. Und im Sommer werden Open Air ausgewählte Filmfest-Filme der letzten 30 Jahre präsentiert.

"Wir freuen uns, mit verschiedenen Sonderaktionen auf Filmfest Hamburg im Herbst einzustimmen und schon vorab mit unseren langjährigen und treuen Fans und filmbegeisterten Hamburger*innen den Film und das Kino zu feiern. Nach zwei verhaltenen Jahren wird es wieder Zeit für ein richtiges Filmfest", so Festivalleiter Albert Wiederspiel.

Infos unter www.filmfesthamburg.de.

Das Filmfest Hamburg 2022 findet vom 29. September bis 8. Oktober statt.