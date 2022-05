US-Verleih für Maggie Perens "Der Passfälscher"

Kino Lorber wird "Der Passfälscher" noch in diesem Jahr in die US-Kinos bringen. Darüber hinaus meldet Beta Cinema weitere Verkäufe für Maggie Perens Film, der im Februar bei der Berlinale seine Weltpremiere gefeiert hatte.

Beta Cinema hat Maggie Perens Der Passfälscher", die Verfilmung der Lebensgeschichte der Jüdin Cioma Schönhaus im Berlin der 1940er Jahre, aktuell in zahlreiche Territorien verkauft. Wie das Unternehmen heute mitteilt, hat sich Kino Lorber die nordamerikanischen Rechte an dem Film, der im Februar seine Premiere bei der Berlinale gefeiert hatte, gesichert. Der Kinostart ist noch in diesem Jahr geplant; anschließend steht der digitale Rollout an, u.a. bei Kino Now.

"Wir sind glücklich und stolz, dass sich Kino Lorber 'Der Passfälscher' für Nordamerika gesichert hat, und wir hoffen, dass das Publikum in dieses fesselnde, persönliche Zweite-Weltkriegs-Drama mit seinem beliebten Hauptdarsteller Louis Hofmann aus der Netflix-Hitserie 'Dark' strömen wird", erklärt der CEO von Beta Cinema, Dirk Schürhoff, nach Vertragsabschluss.

Richard Lorber, President und CEO von Kino Lorber, betont: "Kino Lorber und Beta Cinema haben in den vergangenen Jahren schon mehrfach erfolgreich zusammengearbeitet und wir sind begeistert darüber, diese Zusammenarbeit mit dem Release von Maggie Perens außergewöhnlichem Film fortzusetzen. Durch die überzeugende Regie, die bemerkenswerten darstellerischen Leistungen und das fesselnde Material aus dem echten Leben ist der Film perfekt für das Publikum von Kino Lorber."

Neben Nordamerika hat Beta Cinema die Rechte an dem Film auch nach Australien und Neuseeland (Palace Films), China (Huanxi Media Group), Hongkong (Edko), Taiwan (Moviecloud), Spanien (Vercine), das ehemalige Jugoslawien (Discovery) und Skandinavien (Future Film) verkauft.

In Deutschland startet X Verleih "Der Passfälscher" am 13. Oktober in den Kinos.