David Ayer inszeniert Jason Statham im Actioner "The Beekeeper"

Für einen siebenstelligen Betrag hatte sich Miramax im vergangenen Jahr Kurt Wimmers Drehbuch zum Actionthriller "The Beekeeper" gesichert. Nun stehen Regisseur und Hauptdarsteller fest.

David Ayer wird Jason Statham in der Hauptrolle des Actionthrillers "The Beekeeper" inszenieren. Wie "Deadline.com" berichtet, hatte sich Miramax das Drehbuch von Kurt Wimmer im vergangenen Jahr für einen siebenstelligen Betrag gesichert gehabt und wird das Projekt auf dem Marché du Film in Cannes vorstellen.

Für Jason Statham wird es nach Cash Truck" und seinem aktuellen Film Operation Fortune" die dritte Zusammenarbeit mit Miramax sein. In "The Beekeeper" spielt er einen Mann auf einem Rachefeldzug, der bald eine nationale Tragweite annimmt.

Zusammen mit Autor Kurt Wimmer, Bill Block und Chris Long wird Jason Statham auch als Produzent fungieren.