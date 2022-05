RTL-Group-Umsatz wächst in Q1 um 11,3 Prozent

Die RTL Group hat am Freitag ihre Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Umsatz um 11,3 Prozent auf 1,562 Milliarden Euro (2021: 1,404 Milliarden Euro). Die Zuwachsrate beim Werbeumsatz von 11,2 Prozent fällt ähnlich hoch aus. Der Star beim Wachstum bleibt das Streaming-Geschäft mit einer Umsatzsteigerung um 23,1 Prozent. Die Streaming-Plattformen RTL+ in Deutschland und Videoland in den Niederlanden stehen bei insgesamt 4,3 Millionen zahlenden Abonnenten. Ende März sind es allein bei RTL+ 3,127 Millionen zahlende Abonnenten.

Zudem wurde der Verkauf des RTL-Belgium-Geschäfts am 31. März abgeschlossen. Der Verkauf von RTL Croatia ist noch im zweiten Quartal zu erwarten, womit die RTL Group ihre Fokussierung auf Kernmärkte in Europa weiter vorantreibt. In der Aussicht auf das Gesamtjahr sieht sich das internationale Unternehmen bestätigt und prognostiziert für 2022 einen Gesamtumsatz von 7,4 Milliarden Euro.

RTL-Group-CEO Thomas Rabe kommentiert die Ergebnisse: "Die RTL Group ist trotz der unsicheren Ereignisse um den krieg in der Ukraine dynamisch in das erste Quartal gestartet. Der Umsatz wuchs dank des Wachstums bei der TV-Werbung, den Inhalten und dem Streaming-Bereich um 11,3 Prozent. In den ersten drei Monaten haben wir wichtige Meilensteine unserer Strategie erreicht, nationale Champions zu schaffen." Rabe betonte die Fusion von RTL Deutschland und Gruner+Jahr genauso wie den abgeschlossenen Verkauf des Belgien-Geschäfts. Auch erwähnte er die von Fremantle eingekauften Mehrheitsbeteiligungen an Lux Vide und Dancing Ledge Productions.

Zu den anderen internationalen Plänen sagte Rabe: "Wir erwarten den Abschluss des Verkaufs von RTL Croatia und die regulatorischen Einwilligungen für unsere Konsolidierungspläne in Frankreich und den Niederlanden zu erhalten." Der CEO sieht diese Schritte als elementar an, um mit den weltweiten agierenden Streamingdiensten und Tech-Unternehmen mitzuhalten.

Den Umsatz im Streaming-Bereich beziffert die RTL Group auf 64 Millionen Euro (Q1 2021: 52 Millionen Euro). Der Werbeumsatz im ersten Quartal steht bei 829 Millionen Euro (Q1 2021: 745 Millionen Euro).