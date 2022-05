Endeavor Content stellt stargespickte RomCom in Cannes vor

Produktion

Unter anderem Diane Keaton, Susan Sarandon, Emma Roberts, William H. Macy, Luke Bracey und Richard Gere haben Rollen in der RomCom "Maybe I Do" übernommen, mit der der Autor und Produzent Michael Jacobs sein Langfilm-Regiedebüt geben wird. Das Projekt wird auf dem Filmmarkt in Cannes vorgestellt.