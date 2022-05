Foto des Tages: 20 Jahre AG Kurzfilm: Jubiläumsauftakt in Oberhausen

Kino

Die AG Kurzfilm - Bundesverband Deutscher Kurzfilm begeht in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum und feierte gestern den Auftakt bei den 68. Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen, wo vor 20 Jahren, am 05. Mai 2002, alles begann. Mit der Gründung des Bundesverbandes Deutscher Kurzfilm als Interessenvertretung für den Deutschen Kurzfilm im In- und Ausland wurde eine wichtige Allianz der deutschen Filmszene geschaffen. Im Jubiläumsjahr 2022 sind deutschlandweit viele spannende Sonderveranstaltungen rund um den deutschen Kurzfilm geplant. Das Team von AG Kurzfilm (v.l.n.r,): Greta Markurt, Franziska Kache, Felix Völkel, Anne Turek, Jutta Wille, Lisa Hering, Jana Cernik. Foto: AG Kurzfilm (PR-Veröffentlichung)