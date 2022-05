ProSiebenSat.1-Hauptversammlung: Aufsichtsrat knapp entlastet

Es gab am Donnerstag einen kleinen Showdown bei der Entlastung des ProSiebenSat.1-Aufsichtsrats, der knapp bei der Hauptversammlung durchkam. Großaktionär Media for Europe hatte im Vorfeld angekündigt, nicht dafür zu stimmen.

Die spannendste Frage an diesem Donnerstag bei der Hauptversammlung von der ProSiebenSat1 Media SE ist beantwortet: Mit knapper Mehrheit haben die Aktionäre den Aufsichtsrat entlastet. Für die Entlastung stimmten 52,01 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen. Das Ganze wurde fraglich, als im Vorfeld der Hauptversammlung der Großaktionär Media for Europe (MFE) mitteilte, sie wollten gegen die Entlastung des Gremiums stimmen.

So konnte Andreas Wiele mit 99,3 Prozent zum neuen Aufsichtsratvorsitzenden und damit zum Nachfolger von Werner Brandt gewählt werden. Der ehemalige RTL-Group-CEO Bert Habets erhielt auch ein sehr starkes Ergebnis als neues Aufsichtsratmitglied genauso wie Rolf Nonnenbacher. Die Entlastung des Vorstands stand außer Frage. 99,45 Prozent votierten dafür.

In den Münchner Eisbachstudios hatte der lange Tag mit CEO Rainer Beaujean begonnen, der in seiner Rede der virtuellen Hauptversammlung davon sprach, wie gut sich das Unternehmen finanziell, aber auch von seiner thematischen Relevanz her aufgestellt habe. "Uns verbindet eine Vision: Wir stärken Marken und schaffen unvergessliche Momente. Wir erreichen über unsere 15 TV-Sender, unsere Streaming-Plattform Joyn sowie unsere weiteren Entertainment-Plattformen rund 60 Millionen Menschen im TV und 11 Millionen online - und das jeden Monat. Das wollen wir noch weiter steigern. Wir wollen profitabel wachsen, um als Gruppe noch stärker zu sein", war eine seiner Kernaussagen.

Bei der Relevanz betonte er die mehr als 25 Sondersendungen um 20.15 Uhr, die Sat1 und ProSieben zusammen seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine gesendet haben. "Unsere Pflicht ist es, zu unterhalten und zu informieren", sagte Beaujean, der auch ankündigte, dass die Hauptversammlung 2023 als hybrides Format stattfinden soll. Beaujean unterstrich den gesteigerten Dividenden-Vorschlag von 80 Cent je Aktie, die das hohe Wertschaffungspotenzial der eigenen Strategie bestätige. "Die Stärkung und Monetarisierung unserer Reichweite bringt unsere Gruppe als Ganzes voran. Unsere Strategie schafft substanzielle Erträge und Cashflows und damit starke Renditen", führte Beaujean aus.

Der CEO betonte den gesteigerten Konzernumsatz um elf Prozent auf 4,5 Milliarden Euro und das ebenso gesteigerte adjusted EBITDA um 19 Prozent auf 840 Millionen Euro im vergangenen Jahr. "Finanziell ist unsere Ambition - ausgehend von unserem bereits sehr hohen Umsatzniveau wollen wir unseren Konzernumsatz mittel- bis langfristig organisch um durchschnittlich vier bis fünf Prozent pro Jahr steigern", führte er aus.

Zum Großaktionär Media for Europe (MFE), der im Vorfeld mit seinen öffentlichen Äußerungen wiedermals für Schlagzeilen sorgte, sagte Beaujean: "Media for Europe ist unser derzeit größter Aktionär, dessen Meinung und Beiträge wir begrüßen und ernst nehmen, so wie wir es mit den Ansichten aller Aktionär:innen tun. Auch wenn wir in manchen Fragen nicht einer Meinung sind: Ideen oder Anknüpfungspunkte diskutieren wir sehr gerne und wägen dabei selbstverständlich sorgfältig ab, was für ProSiebenSat.1 von Vorteil ist und insbesondere den größten Wertbeitrag leistet."

Werner Brandt sprach zum letzten Mal als Aufsichtsratvorsitzender auf der Hauptversammlung, da er sich nach zwei Amtsperioden und insgesamt acht Jahren dazu entschied, den Posten abzugeben. Brandt lobte Beaujean, der ProSiebenSat.1 "erfolgreich durch die Corona-Krise geführt" habe. "Ich bin sehr stolz auf dieses Unternehmen. Wir nutzen unsere immense Reichweite, um die Menschen über diesen Krieg zu informieren. Aufsichtsratvorsitzender dieses Unternehmen zu sein, war nicht immer einfach. Aber es war immer eine interessante Aufgabe. Es gab Höhen und Tiefen, aber die Richtung hat gestimmt. Wir sind fest in der deutschen Medienlandschaft verankert", sagte Brandt.