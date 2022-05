Ausverkauftes Haus bei Eröffnung des DOK.fest München

Nach zwei digitalen Ausgaben hat das DOK fest München gestern Abend vor 1.450 Gästen im voll besetzten Deutschen Theater seine eindrucksvolle Rückkehr auf die Leinwand gefeiert. Als Eröffnungsfilm feierte Daniel Rohrers Nawalny" seine Deutschlandpremiere, die vom Publikum mit minutenlangen Standing Ovations bedacht wurde. Neben dem Regisseur waren auch Kameramann Niki Waltl und Tonmeister Marcus Vetter bei der Eröffnung des DOK.fest München anwesend. Auf der Bühne schilderten sie dem Publikum den Moment, als Alexei Nawalny mithilfe seiner Mitarbeiter:innen und des Investigativjournalisten Christo Grozev diejenigen aufspürte, die versucht hatten, ihn zu vergiften, sie unter fingierter Identität anrief und dabei einen Attentäter übeführte. Das Trio berichtete, dass es - der russischen Sprache nicht mächtig - an den Gesichtsausdrücken und Reaktionen der anderen Menschen im Raum erkennen konnten, welch außergewöhnliche Szene sie da filmten.

Regisseur Daniel Roher sagt über "Nawalny", den DCM heute in den deutschen Kinos startet: "Indem ich mit diesem Film um die Welt reise, werden hoffentlich Menschen an die Courage von Alexei Nawalny und seiner Familie erinnert und davon inspiriert. Und seinen Namen im globalen Bewusstsein zu halten trägt hoffentlich dazu bei, dass er am Leben bleibt. Denn Nawalny ist in der Haft des Mannes, der ihn im August 2020 ermorden wollte."

In seiner Eröffnungsrede erklärte Festivalleiter Daniel Sponsel: "'Nawalny' von Daniel Roher beweist, Dokumentarfilm ist Filmkunst und Aufklärung im besten Sinne, der Film ist viel mehr als ein Dokumentarfilm, er ist ein Politthriller at its best."

Über die Relevanz des Eröffnungsfilms und der weiteren Filme, die im Rahmen des DOK.fest München zu sehen sein werden, sagte die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach: "Dokumentarfilme schaffen Bewusstsein für sensible Themen. Das ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig. Dass sich das von uns geförderte Münchner DOK.fest dieses Jahr besonders mit dem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine befasst, ist ein starkes und wichtiges Zeichen. Damit zeigt das DOK.fest nicht nur seine Solidarität mit der Ukraine. Die Filme reißen auch der russischen Propaganda die Maske vom Gesicht. Das ist eine starke Leistung, die Dokumentarfilm erbringen kann."

Bis 15. Mai zeigt das DOK.fest München in den Münchner Kinos insgesamt 124 Filme aus 55 Ländern. 109 dieser Filme sind von 9. bis 22. Mai auf der digitalen Leinwand unter www.dokfest-muenchen.de zu sehen.