"Kikaninchen" künftig in 3D

Der KiKA verpasst seinem Aushängeschild ein neues Outfit und strebt dabei höchste internationale Standards an.

Zum 25-jährigen Senderjubiläum gestaltet der Kinderkanal seine Vorschulstrecke "Kikaninchen" neu. Ab Oktober bekommt "Kikaninchen" eine frische computeranimierte 3D-Welt. Hintergründe und Figuren werden räumlich gestaltet und sollen dadurch filmischer, spannender und emotionaler werden. In den dreidimensionalen Kulissen können sich die Darsteller*innen frei bewegen, Kamerafahrten wie in einem Live Action Film werden ermöglicht. "Kikaninchen" wird mithilfe eines Motion Capturing Anzuges und einer face ware Software inszeniert. In der Zusammenarbeit mit Animationsfirma MotionWorks wird "Kikaninchen" damit zur ersten auf diese Weise produzierten Kinderserie im europäischen Raum.

Der Drehbeginn für die neuen Folgen im KiKA-Studio in Erfurt ist für den 12. Mai angesetzt.