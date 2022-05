Erster Teaser-Trailer zu Bully Herbigs "Tausend Zeilen"

Am 29. September startet Warner Bros. Pictures Germany Michael Bully Herbigs Mediensatire "Tausend Zeichen" in den deutschen Kinos. Jetzt wurde ein erster Teaser-Trailer veröffentlicht.

In Michael Bully Herbigs von Juan Morenos gleichnamigem Buch inspirierter Mediensatire Tausend Zeilen" spielt Elyas M'Barek den freien Journalisten Romero, dem in der Arbeit des preisgekrönten Journalisten Lars Bogenius (Jonas Nay) nunehmend Ungereimtheiten auffallen. Er beginnt zu recherchieren und geht dabei an seine Grenzen - soweit, bis er nichts mehr zu verlieren hat außer seinen Job, seinen Ruf und seine Familie.

"Änlichkeiten mit unwahren Ereignissen könnten zufällig zutreffen. Die Fakten werden aber mit Sicherheit verdrent, damit's am Ende stimmt", sagt Herbig über den von UFA Fiction, Warner Bros und Feine Filme produzierten Film, in dem u.a. auch Michael Ostrowski, Michael Maertens, Jörg Hartmann, Marie Burchard, Sara Fazilat und Kurt Krömer Rollen übernommen haben.

Warner Bros Pictures Germany bringt "Tausend Zeilen" am 29. September in die deutschen Kinos und hat heute einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht.