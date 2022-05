SWR-Fernehfilm "Und ihr schaut zu" im Dreh

Für die ARD-Themenwoche "Wir - Was die Gesellschaft zusammenhält" im November entsteht derzeit der SWR-Fernsehfilm "Und ihr schaut zu". In der Hager-Moss-Produktion spielt Anja Schneider eine Mutter, die gegen einen Gaffer, der den tödlichen Unfall ihrer Tochter gefilmt und ins Netz gestellt hat, anstatt ihr zu helfen, vorgehen will.

Noch bis Ende des Monats wird in Ulm und München der SWR-Fernsehfilm "Und ihr schaut zu" gedreht, den Michaela Kezele nach einem Drehbuch von Dominique Lorenz inszeniert. Anja Schneider spielt darin Jenni, eine Mutter, die nach dem Unfalltod ihrer Tochter Mia an einer belebten Kreuzung Videos im Netz findet, die Passanten vom Unfall gemacht haben, anstelle Mia zu helfen. Völlig gefangen von der Schaulust der Gaffer macht sie sich auf die Suche nach den Urheber:innen der Videos, um sie mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. Sie wird auch fündig und muss in ersten Gesprächen feststellen, dass sie sich entweder keines Vergehens bewusst oder nicht in der Lage sind, es zuzugeben. Mithilfe einer Anwältin beschließt sie schließlich, gegen den Gaffer vorzugehen.

In weiteren Rollen stehen u.a. Bärbel Schwarz, Dominik Weber, Aurel Manthei, Marisa Growaldt, Katharina Stark, Souhaila Amade und Farina Flebbe vor der Kamera von Felix von Muralt.

Produziert wird "Und ihr schaut zu", der im Herbst 2022 am Mittwochabend im Rahmen der ARD-Themenwoche "Wir - Was die Gesellschaft zusammenhält" (6. bis 12. November) ausgestrahlt wird, von Hager Moss Film (Produzentin: Anja Föringer; Producerin: Lara Stump).