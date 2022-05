Cosmo-Chefin Schiwa Schlei zur TV-Serie "Hype": "Wir beschreiten neue Wege"

Die 1Live- und Cosmo-Chefin Schiwa Schlei hat mit der fiktionalen Hip-Hop-Serie "Hype" das erste Cosmo Original initiiert. Das heute in der ARD-Mediathek startende Projekt ist Teil eines größeren Strategiewechsels, die Radio-Marken digitaler und kooperativer zu denken. Am 12. Mai wird "Hype" auf dem Sender One linear ausgestrahlt.

Als Sie das erste Mal im Vorspann der Serie "Hype" den Schriftzug "Cosmo Original" sahen, war das etwas, dass Sie mit Zufriedenheit oder gar Stolz erfüllte?

SCHIWA SCHLEI: Es war definitiv ein Gefühl von Stolz, weil es das Ergebnis eines sehr langen Prozesses ist. Wir haben uns schon vor längerem zum Ziel gesetzt, Cosmo nicht nur als Radiosender zu verstehen, sondern darüber hinaus das Angebot digital um Formate zu erweitern, die sich den für uns entscheidenden Themen Diversität, Integration und Popkultur widmen.

War Cosmo Initiator des Projekts oder kamen die Macher mit der Idee auf Sie zu?

SCHIWA SCHLEI: Tatsächlich war es so, dass die Ideengeber und Regisseure Esra und Patrick Phul auf mich zugekommen sind. Im WDR gibt es die Talentwerkstatt "WDR grenzenlos", in der wir Menschen mit internationaler Herkunft, die sich für Medienberufe interessieren, fördern. Es ist schon länger her, dass Patrick Phul an diesem Programm teilgenommen hat. Er hat außerhalb des WDR seinen Weg gemacht. Aber wir beide hielten immer Kontakt, und so kam er mit der Idee zu diesem Projekt auf mich zu. Am Anfang stand eine Mail mit einem selbstgedrehten Low-Budget-Trailer, der aber diese unglaubliche Leidenschaft und die Kraft des Projekts direkt transportierte.

Dann waren Sie Feuer und Flamme?

SCHIWA SCHLEI: Absolut. Ich sagte, dass ich mich für das Projekt begeistern kann, dass man eine Serie als Rap-Musical aber auch nicht mit kleinem Besteck realisieren kann. Deshalb haben wir uns im WDR breiter aufgestellt und haben es auch mit der Unterstützung der WDR-Fiktion umgesetzt.

War die Umsetzung des Ganzen dann ein längerer Prozess?

SCHIWA SCHLEI: Es ist immer so: Wenn Innovation in einem Unternehmen entsteht, muss man Partner finden, die sich dafür ebenso begeistern. Das hat etwas Zeit gekostet. Die Entwicklung der Serie hat auch nochmal Zeit in Anspruch genommen, weil es uns darum ging, eine innovative Idee mit Protagonistinnen und Protagonisten umzusetzen, die vorher noch keine Serie gedreht haben. Das musste professionell unterstützt werden, um mit dem Ergebnis so überzeugen zu können, wie wir es jetzt hoffentlich tun.

Sie spielen auch auf die Produktionsfirma eitelsonnenschein an?

SCHIWA SCHLEI: Genau, die Produktionsfirma eitelsonnenschein kam dann ins Spiel. Esra und Patrick Phul hatten mit ihrer Produktionsfirma Picture Me Rollin' die Idee und das Gefühl für das Thema, weil sie einen Zugang zu der geschilderten Welt haben. Für sie stand von Anfang an fest, dass wir größtenteils mit Laiendarstellerinnen und -darstellern zusammenarbeiten sollten. Authentizität war für uns essenziell. Uns macht ja gerade aus, dass sich nicht - wie so oft - jemand für eine Woche in ein Milieu einnistet und dann zu wissen glaubt, wie dieses Milieu fühlt oder spricht. Unsere Dialoge sollten ehrlich, authentisch und aus der Zielgruppe heraus entstehen. Daher entschieden wir uns für Improvisationen. Da bietet sich eitelsonnenschein als hervorragender Partner einfach an, wenn man deren Produktionen "Drinnen", "Andere Eltern" oder "KBV" kennt.

Wie wichtig war es, dass bei der ersten fiktionalen Serie von Cosmo Musik im Mittelpunkt steht?

SCHIWA SCHLEI: Die Serie vereint tatsächlich sämtliche Facetten von Cosmo: die echte migrantische Perspektive, das Lebensgefühl dieser Generation, die Berichterstattung auf Augenhöhe, Popkultur und natürlich auch Musik.

Wurden die Songs, welche die Protagonistinnen und Protagonisten in der Serie performen, extra dafür geschrieben?

SCHIWA SCHLEI: Ja, das war uns extrem wichtig. Die Serie wurde für die ARD-Mediathek produziert. Wir launchen die Serie zudem im Cosmo-YouTube-Kanal, bei One ist sie im Fernsehen zu sehen. Die Verbreitung über Social Media ist für uns strategisch sehr wichtig. Um dabei vollkommen frei zu agieren, wollten wir hinsichtlich der Musikrechte alles in der eigenen Hand haben. Deswegen wurde sämtliche Musik in Eigenregie entwickelt. Nicht nur unser Regisseur Patrick Phul hat eine Musik-Vergangenheit, auch einige Darsteller sind Rapper.

Ist denn "Hype" als eine Art Testballon gedacht, um zu schauen, ob eine eigentliche Radiomarke und Bewegtbild-Fiktion zusammengehen?

SCHIWA SCHLEI: Wir betrachten Cosmo als Medienmarke, die einerseits Radiosender, andererseits Digitalsender ist. Dafür haben wir sowohl im Etat als auch seitens des Personals radikal umgeschichtet. Unsere Geschichte bleibt aber eine Radio-Geschichte. Das bedeutet leider, dass unsere Etats nicht so gestaltet sind, dass wir regelmäßig fiktionale Serien realisieren könnten. Insofern planen wir eher Webvideo-Formate. Wenn man junge Zielgruppen erreichen möchte, sind Video-Inhalte unerlässlich. Hinsichtlich des seriellen Bestrebens ist "Hype" für Cosmo erst einmal ein Testballon, in der Hoffnung, dass die Serie erfolgreich wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass in dieser Kombination aus fachlicher Expertise der WDR-Fiktion und unserem Zugang bei Cosmo zu Personalities, Kreativen und deren Geschichten eine besondere Kraft liegt. Durch eine solche Zusammenarbeit werden wir als WDR künftig nochmal ganz anders überraschen können.

Bei Cosmo fließen schon 50 Prozent der Ressourcen in die Produktion digitaler Inhalte. Nun sind sie seit 1. Januar zusätzlich auch 1Live-Chefin. Wie schaut das dort aus?

SCHIWA SCHLEI: 1Live und Cosmo verbindet, dass wir mit beiden Marken junge Menschen adressieren. Dementsprechend unerlässlich bleibt, dass wir uns mit beiden Sendern auch im Digitalen durch Videoinhalte und Podcasts etablieren. Allerdings unterscheiden sich 1Live und Cosmo sehr stark inhaltlich - bei Cosmo sind wir sowohl hinsichtlich der Zielgruppe, als auch inhaltlich wesentlich spitzer aufgestellt. Deshalb wird die Umschichtung bei 1Live als dem meist gehörten jungen UKW-Sender bundesweit nicht so radikal erfolgen.

Sie haben gemeinsam mit funk ziemlich erfolgreich einen Podcast über den Rapper Deso Dogg gestartet. Denken Sie bei Podcasts von Projekt zu Projekt oder gibt es da schon einen weiter gefassten Plan?

SCHIWA SCHLEI: Wir planen Anpassungen in unserem Podcastportfolio immer jährlich. In diesem Sommer erscheint noch ein weiteres Storytelling-Format, was wir als WDR-Eigenproduktion realisieren. Es wird ein True-Crime-Podcast zu vermeintlich rassistischen Taten, denen wir mit einem Team journalistisch auf den Grund gehen. Der Deso Dogg Podcast war eine Kooperation mit funk als Auftragsproduktion einer Produktionsfirma. Das neue Format produzieren wir im Haus in Zusammenarbeit mit der WDR Feature Redaktion. In diesem Vorgehen spiegelt sich mein Konzept: Wir gehen im großen Medienhaus WDR projektweise auf Expertinnen und Experten aus einzelnen Bereichen zu, überzeugen sie mit unseren Ideen und bestreiten gemeinsam mit ihnen neue Wege. Denn um bei dem Beispiel zu bleiben: Die Feature-Abteilungen der ARD produzieren schon deutlich länger Storytelling-Formate, als dass es diesen neu im Podcast-Markt etablierten Begriff gibt.

Wie sehen Sie die beiden Sendemarken 1Live und Cosmo positioniert und wo wollen sie mit diesen noch hinkommen?

SCHIWA SCHLEI: Das Ziel ist es, mit den beiden Angeboten 1Live und Cosmo die Adresse für junge Themen zu bleiben - und zwar gut recherchiert, glaubwürdig, informativ, unterhaltsam und natürlich innovativ. Im Radio und digital.

Sehen Sie sich gerade hinsichtlich solcher mutigen Wagnisse wie jetzt zum Beispiel die Serie "Hype" auch ein Stückweit als Vorreiterin im Bereich Radiomarken?

SCHIWA SCHLEI: Es ist immer schwierig, von sich selbst als Vorreiterin zu sprechen. Wir beschreiten neue Wege. Ich glaube, dass die Medienbranche in Deutschland - und damit meine ich nicht nur Radiosender - die digitale Transformation konsequent und mutig verfolgen muss. Wir dürfen weder die Bedürfnisse des Publikums noch ihre Nutzungsszenarien ignorieren. Schließlich machen wir Programm für das Publikum, das sich nun mal entschieden hat, Inhalte stärker digital und on demand zu konsumieren. Bei Cosmo haben wir uns nach einem gründlichen Prozess fifty fifty aufgestellt - Audio- und Digital-Unit produzieren als gleichberechtigte Säulen Programm, jeweils unabhängig. 1Live wird ebenfalls noch digitaler und diverser werden. Das Ziel bleibt bei beiden Marken gleich: der jungen Zielgruppe das bestmögliche Angebot machen, damit auch jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Deswegen ist es nur konsequent, dass der WDR mit "Hype" eine Serie an den Start bringt, die explizit ein diverseres Publikum anspricht.

Das Interview führte Michael Müller