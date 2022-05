RTL Deutschland schafft eigenen Bereich für Nachhaltigkeit, Vielfalt & Co.

Die Mediengruppe will ihr Engagement bei den Themen Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion ausweiten - Mirijam Trunk verantwortet den dafür geschaffenen Bereich.

Die Bezeichnung wirkt ungelenk, das Anliegen ist vorbildlich: Mit dem neu geschaffenen Bereich "Sustainability & DE&I" (für Diversity, Equity & Inclusion) will RTL Deutschland sein Engagement in den Themenfeldern Nachhaltigkeit, Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion weiter ausbauen, um sie noch stärker und sichtbarer im Unternehmen zu verankern. Als eigenständiger Bestandteil der künftigen Struktur von RTL Deutschland wird der Bereich von Mirijam Trunk verantwortet. Sie behält zusätzlich ihre bisherige Funktion als Chief Crossmedia Officer und berichtet an die Geschäftsführung von RTL Deutschland.

In der "Sustainability & DE&I"-Abteilung werden bestehende Initiativen und Projekte der Mediengruppe zusammengeführt. Dazu zählen alle Maßnahmen zur Klimaneutralität, auf die sich RTL Deutschland bis zum Jahr 2030 verpflichtet hat und alle Aktivitäten im weiten Feld von Diversität. Das "Sustainability ..."-Team soll eine auf den bestehenden Aktivitäten fußende, übergreifende Strategie weiterentwickeln und künftige Handlungsfelder und Ziele für die Umsetzung definieren.

In einem gemeinsamen Statement der Co-CEOs von RTL Deutschland, Matthias Dang und Stephan Schäfer, heißt es: "Das Thema Sustainability ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie. Gleichzeitig sind Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion wesentliche Komponenten unserer Unternehmenskultur, denen wir künftig noch mehr Priorität geben möchten. Durch den Bereich stellen wir sicher, dass die Themen übergreifend erdacht, entwickelt und umgesetzt werden. Wir freuen uns sehr, dass wir in Mirijam Trunk eine leidenschaftliche Vertreterin für alle diese Aspekte an der Spitze haben, die die Themen nicht nur zentral vorantreibt, sondern auch mit vielen Projekten aus dem Crossmedia-Bereich, etwa im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche, verknüpfen kann."