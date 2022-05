ICTA ehrt deutsches Mammut-Kinoprojekt

Mit einem erstmals in Deutschland vergebenen Exzellenz-Preis ehrt der Kinotechnik-Weltverband ICTA im Rahmen der KINO 2022 in Baden-Baden Heinz und Marius Lochmann - für ein Projekt, das weltweite Maßstäbe setzte.

Angestoßen wurde das Projekt natürlich lange vor der Pandemie - aber die Eröffnung im September 2021 wirkte natürlich auch als Ausrufezeichen, als lautes Signal in Zeiten, in denen immer und immer wieder über die Chancen diskutiert wurde, die das Kino haben könne, sich aus einer historischen Krise herauszuarbeiten. Rechtzeitig zum Megahit Keine Zeit zu sterben" öffneten sich die Türen einer Erweiterung des Traumpalast Leonberg - einer, die sich gewaschen hat. Denn was Heinz und Marius Lochmann dort dem Publikum in der baden-württembergischen Kleinstadt präsentierten, ist nicht weniger als die größte IMAX-Leinwand der Welt. Und damit nicht genug. Kurz vor Weihnachten folgte in dem Entertainment-Komplex, der u.a. auch ein italienisches Restaurant und eine Bowlingbahn beherbergt, noch eine weitere Innovation: ein "Bed Cinema" mit insgesamt 20 Doppelbetten der Marke Hülsta.

Unter dem Strich ein Projekt, das auch die International Cinema Technology Association (ICTA), einen Weltverband für Kinotechnik, beeindruckte - und von diesem anlässlich der KINO 2022 in Baden-Baden mit einem erstmals in Deutschland vergebenen "ICTA Presentation Excellence Award" gewürdigt wird.

Mit dem Preis will die ICTA eigenen Angaben zufolge "innovative und technisch affine Kinobetreiber und -betreiberinnen in Deutschland auszeichnen, die sich kontinuierlich bemühen mit Hilfe von Kinotechnik und deren herausragender Nutzung den sozialen Erlebnisort Kino für ihr Publikum zu zelebrieren". Kreativität, digitale Exzellenz und überdurchschnittlicher Besucherfokus seien demnach weitere Auswahlkriterien gewesen.

Durchgesetzt hatten sich Traumpalast & IMAX Leonberg in einem Kreis von insgesamt 16 nominierten Projekten, die von den insgesamt 240 ICTA-Mitgliedern vorgeschlagen worden waren. Eine Zahl, die durchaus auch stellvertretend dafür steht, wie viel Innovationskraft und Investitionswille in der deutschen Kinolandschaft gerade auch während der Pandemie zutage trat. Ausgewählt wurde der Gewinner von einem international besetzten Gremium. Die internationalen Direktoren der ICTA, Jan Runge, Cathy Huis in 't Veld-Esser (Gofilex), Oliver Pasch (Cinionic) und Till Cussmann (Vista), beglückwünschen die Gewinner. Jan Runge begründet die Preisvergabe wie folgt:

"Wir freuen uns sehr, dass unser neuer Award an die Betreiber des Traumpalast & IMAX Leonberg, Heinz Lochmann und Marius Lochmann, verliehen wird. Als in der Branche Pandemie-bedingt alle Räder still standen sorgte das Kino weltweit für positive Schlagzeilen: mit der größten IMAX-Leinwand der Welt, dem innovativen Bed Cinema, einem integrierten Bowling Center und einer gehobenen Gastronomie erfüllt das Kinokonzept die vielfältigen und immer anspruchsvolleren Gästeerwartungen unserer Zeit. Zudem zeichnet sich die Betreiberfamilie durch ihre Liebe zum Detail und individuell entwickelte Konzepte für jeden Saal sowie jeden Traumpalast-Standort aus. Heinz Lochmann und Marius Lochmann verkörpern somit zu 100 Prozent den Wert des 'Showmanship' in der Kinobranche, den wir mit diesem Preis explizit honorieren wollten."

Im Namen des HDF Kino gratuliert dessen Vorstandsvorsitzende Christine Berg: "Wir freuen uns sehr, dass dieser renommierte Branchenpreis jetzt auch in Deutschland vergeben wird und gratulieren Heinz Lochmann und Marius Lochmann aufs Herzlichste zu der wohlverdienten Auszeichnung. Der ICTA Presentation Excellence Award honoriert Bemühungen von Betreiber:innen, Kinos zu einem ganz besonderen Erlebnisort zu machen. Herzlichen Dank an die Direktor:innen der ICTA und ihr Engagement für diesen Preis! Es wird uns ein Fest sein, mit allen Beteiligten und den diesjährigen Gewinnern in Baden-Baden darauf anzustoßen."

Die Familie Lochmann spricht von einer "großen Ehre": "Unser Anspruch war schon immer, technisch auf dem neuesten Stand zu sein und unseren Besucher:innen ein unvergessliches Kinoerlebnis mit Wohlfühlfaktor zu bieten. Mit der größten IMAX-Leinwand der Welt, dem Bed Cinema, individuellen Sälen und unserem innovativen Bowling-Center BOWL & CO. ist uns im Traumpalast Leonberg der ultimative Freizeitspaß gelungen. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen gesehen und anerkannt werden. Vielen Dank an die ICTA für diese tolle Auszeichnung."

Der ICTA Presentation Excellence Award wird im Rahmen der KINO 2022 am 18. Mai um 11:30 Uhr im Auditorium des Kongresszentrums vergeben.