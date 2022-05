Erste Klappe zu Mysteryserie "Oderbruch" (AT) gefallen

Gemeinsam mit ARD Degeto und CBS produziert Syrreal Entertainment die achtteilige Mysteryserie "Oderbruch" (AT). In Görlitz haben jetzt die Dreharbeiten begonnen.

Unter der Regie von Adolfo J Kolmerer, der zusammen mit Headautor Arend Remmers auch das Konzept zur Serie entwickelt hat, und Christian Alvart haben in Görlitz jetzt die Dreharbeiten zur achtteiligen Mysteryserie "Oderbruch" (AT) begonnen, die noch über den Sommer in Deutschland und Polen fortgesetzt werden.

Zur Handlung: Das Oderbruch, ein dünn besiedeltes Gebiet an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, wird von einer Mordserie erschüttert. Kommissar Roland Voit (Felix Kramer) wird vom BKA zu Ermittlungen in seine Heimat geschickt, wo er mit dem polnischen Kripobeamten Stanislaw Zajek (Lukas Gregorowicz) zusammenarbeiten soll. Unterstützung erhalten sie von Voits ehemaliger Kollegin und Jugendliebe Maggie Kring (Karoline Schuch), deren Familie bei den Ermittlungen unter Verdacht gerät. Nachdem Kring bei der Oderflut 1997 unter dramatischen Umständen ihren Bruder verloren hatte, hatte sie ihre Heimat verlassen und kehrt nun nur widerwillig dorthin zurück. Sie und ihr Kollege Voit tauchen bei dem Ansinnen, die Serienmorde aufzuklären und die Wahrheit über den Tod von Krings Bruder herauszufinden, tief in ihre Vergangenheit ein. Dabei kommen sie einer düsteren Wahrheit jenseits jeder menschlichen Vorstellungskraft auf die Spur.

Weitere Rollen haben u.a. André Hennicke, Alix Heyblom, Winfried Glatzeder, Robert Glatzeder und Jan Krauter übernommen.

Produziert wird die Serie "Oderbruch" (AT), die in Deutschland exklusiv in der ARD-Mediathek zu sehen sein wird, von Syrreal Entertainment (Produzenten: Sigi Kamml, Timm Oberwelland, Christian Alvart) in Koproduktion mit ARD Degeto (Redaktion: Sebastian Lückel, Patrick Noel Simon, Christoph Pellander) und CBS Studios, für die Meghan Lyvers, Senior Vice President of International Co-Productions and Development, das Projekt betreut.

Fördermittel gab es vom German Motion Picture Fund und dem Polish Film Institute.