Peter Thorwarth zum 50. Geburtstag von Christian Becker: "Für Christian gibt es kein Unmöglich"

Heute wird Christian Becker 50 Jahre alt. Seit mehr als 25 Jahren gehört er zu den erfolgreichsten Produzenten Deutschlands - und auch zu den beliebtesten. Filmemacher Peter Thorwarth gratuliert dem langjährigen Weggefährten und Freund zum Geburtstag.

Ich kenne Christian seit unserer Einschulung an der HFF München. Wir waren der erste Jahrgang, der nach dem Jahr benannt wurde. 1994 - also vor 28 Jahren, über die Hälfte unseres Lebens. Ich ging in die Regieklasse, er in die Produktionsklasse. Die erste tatsächliche Begegnung hatte ich mit Christian etwa drei Wochen nach ­Semesterbeginn bei der Kennenlernparty. In meiner Erinnerung trägt Christian immer die gleichen Klamotten. Jeans, dazu hellbraune Bergstiefel und eine Daunenweste über dem blauen Pullunder. Aus dem V-Ausschnitt ragt ein karierter Hemdkragen. Außerdem schleppt er ständig einen Pappkarton mit VHS-Tapes von seinen Kurzfilmen mit sich herum, obwohl er zu der Zeit ja noch gar keinen produziert haben konnte. Dafür hatte er bereits mit einem Kommilitonen die erste Produktionsfirma gegründet und war auf der Suche nach Projekten. Mit seinem Kompagnon im Windschatten nahm er Kurs auf mich. Seine Bergstiefel leicht nach außen gerichtet, der watschelnde Gang erinnerte mich unweigerlich an den Pinguin-Mann. Ohne Begrüßung fragte er mich: "Regieabteilung, richtig?" Ich ­bejahte. Sofort schoß die Frage hinterher: "Und? Schon 'ne Idee für die Kameraübung?" Die hatte ich tatsächlich. Ich wollte sie gerade pitchen, doch nach dem ersten Satz wurde ich unterbrochen: "Ist das was mit Action? Kommt 'ne Pistole drin vor?" Ich war etwas perplex. Tatsächlich war die Story eher action-­driven, wenn auch ohne Pistole. Ich setzte noch mal an, doch Christian schob seinen Wingman vor und watschelte mit den Worten "Hör dir das mal an" zum nächsten Regiestudenten. Bei Dennis Gansel landete er den ersten Treffer. Ihre Kameraübung wurde gleich auf 35 Millimeter in Cinemascope gedreht. Und tatsächlich kam eine Pistole drin vor.

Beim zweiten folgenschweren Aufeinandertreffen war ich es, der zielorientiert vorging. Ich hatte gerade das Drehbuch für meinen ersten Übungsfilm geschrieben und war scharf auf die 3000 Mark, die es gab, wenn ein Student aus der Abteilung 5 die Produktion übernahm. Also passte ich Christian nach Schulschluss mit meinem Opel Kadett ab und erzählte ihm durch das runtergekurbelte Fenster meine Story, die in meiner Heimat spielen sollte, allerdings komplett in einer Baugrube und im Bauwagen. Mittlerweile wusste ich, dass wir beide aus ähnlichen bürgerlichen Verhältnissen vom Rande des Ruhrgebiets kommen, und so konnte ich Christian auch ohne Einsatz von Schusswaffen überzeugen. Das einzige Problem: er hatte ­bereits Dennis' ersten Übungsfilm in der Vorbereitung, und eigentlich durfte jeder Produktionsstudent nur ein Projekt durchziehen. Aber für Christian gab es nur Lösungen und so kam es, dass "" von Christian und Kerstin Schmidbauer, die sich parallel um den ersten Kurzfilm von Tim Trageser kümmerte, gemeinsam produziert wurde.

Dennis' und meinen zweiten Übungsfilm und einen dritten produzierte Christian dann gleich back to back, denn wenn man schon Team und Equipment zusammen hat, warum nur einmal einsetzen? In "Mafia Pizza Razzia" wurde dann endlich viel geballert. Christian war glücklich, und ich hatte kein schlechtes ­Gewissen, als ich ihn morgens um Fünf vor dem Dreh anrief und ihm meine Idee erzählte, die mir noch mitten in der Nacht gekommen war. Es wäre doch cool, wenn bei der Schießerei noch ein Gangster aus dem Fenster im zweiten Stock eines Bordells stürzen würde. Christian legte mit den Worten "Lass mich mal machen" auf. Und abends stand tatsächlich ein Stuntteam am Set, das meine Vision professionell in die Tat umsetze.

Wir wollten wieder in Hof Premiere feiern. Allerdings hatte der 15-Minüter über 1500 Schnitte. Ohne Nachtschichten hätten wir den Film niemals rechtzeitig fertigstellen können. Zum Glück hatte sich Christian einen Schlüssel von der HFF nachgemacht.

Unsere Kurzfilme machten erfolgreich ihre Runde bis nach Amerika. Mein Mitbewohner kippte fast aus den Latschen, als plötzlich Til Schweiger aus Kalifornien anrief. Er wollte mich kennenlernen, und ich sollte ihm Christian vorstellen. Also flog Til uns beide zu einer seiner Premieren nach Berlin ein. Bei ­unserem ersten gemeinsamen Flug überspielte Christian ­gekonnt seine Flugangst. Während der 45 Minuten erzählte er mir, wen wir in Berlin noch alles treffen würden, denn wenn wir schon mal dort seien, müssten wir die Gelegenheit nutzen. Und so saßen wir abends mit Hanno Huth und Alfred Holighaus von Senator Film in einem kleinen Restaurant am Ku'damm. Beim Schnitzel fragte mich der Filmmogul, ob ich denn schon eine Idee für meinen ersten Langfilm habe. Ich wollte mir keine Blöße geben und behauptete, das Buch sei bereits in der Schublade. Alles, was ich bis dahin wusste, war, dass der Film wieder im kleinkriminellen Milieu in meiner Heimatstadt spielen sollte. Ich pitchte eine Szene, in der jemand bei einem Bank­überfall den Daumen von der Tresortür abgerissen bekam, und eh ich mich versah, hatte Christian einen Three-Picture-Deal ausgehandelt. Der Ernst der Lage wurde mir erst bewusst, als Christian meinte: "In einem Monat habt ihr das Buch auf dem Tisch!" Mir fiel beinahe das Schnitzel aus dem Gesicht. Das war unmöglich zu schaffen, zumal wir zu der Zeit bereits eine erste professionelle Auftragsarbeit, einen Serienpiloten für ProSieben angenommen hatten.

Aber für Christian gibt es kein Unmöglich. Er meinte nur, das sei unsere Chance, und schickte mich zum Schreiben nach Dänemark. Dort kam mir alles andere in den Sinn, aber nicht, wie ich aus meinen skurrilen Ideen eine zusammenhängende Geschichte stricken konnte. Also schickte Christian den jungen, ambitionierten Autoren Stefan Holtz hinterher. Die perfekte Kombi, denn Stefan war der Mann für die dramaturgische Struktur, und gemeinsam gelang es uns, beim Spaziergang kreuz und quer durch Kopenhagen den gesamten Plot zu entwickeln. Nach einem Monat hatten wir dann das Buch. Parallel hatte Christian mit Thomas Häberle in München die Indigo Filmproduktion gegründet. Per ISDN mailten wir den Text dorthin. Er wurde korrigiert und ging ausgedruckt mit liebevoll gestalteter Präsentationsmappe an Senator und die Filmstiftung NRW. Vier Monate später reisten wir mit unserem Team, das ausschließlich aus jungen Filmschaffenden bestand, die bereits bei unseren Übungsfilmen dabei waren, in Unna an, und die erste Klappe für "Bang Boom Bang" wurde geschlagen. Der Startschuss für unsere gemeinsame Karriere, die nicht immer nur von Erfolg und Harmonie geprägt war, was unserer Freundschaft aber bis heute nicht geschadet hat. Christian zeichnen verschiedene Dinge aus. Zum einen seine kindliche Begeisterung für Film. Es geht ihm ums Machen und nicht um den Status. Man wird ihn niemals in dicken Autos sehen oder peinlich mit Frauengeschichten protzen hören. Von der Rolex, die Thomas Häberle ihm zur ersten gemeinsamen Produktion geschenkt hatte, behauptet er steif und fest, sie sei ein Plagiat. Damit wären wir bei Punkt zwei, Christians Hartnäckigkeit. Er ist wie ein Terrier. Wenn er einmal Blut geleckt hat, verbeißt er sich und lässt so lange nicht los, bis die Beute erlegt ist. Außerdem fackelt er nicht lange. Bis andere sich erstmal zu einer Entscheidung durchgerungen haben, hat Christian es schon längst gemacht.

Trotz seines Geschäftssinns bleibt bei Christian niemals das Soziale auf der Strecke. Wenn er jemanden ins Herz geschlossen hat, ist er bereit, alles für denjenigen zu tun. Und dabei macht er keinen Unterschied, welchen Stand die Person hat. Für einen Fahrer, der bei einer Gruppenübung an der HFF ein geliehenes Fahrzeug gecrasht hatte, sammelte er so lange Spenden, bis der Schaden bezahlt war. Und auch sonst versucht Christian allen Leuten, die ihm nahestehen, gerecht zu werden, was bei der Fülle von Produktionen und Mitschaffenden nicht immer einfach ist. Und dennoch schafft Christian es irgendwie. Für jeden gibt es ein persönliches Geschenk zum Geburtstag. Wenn er irgendwo zu Besuch ist und bemerkt, dass in dem Haushalt etwas fehlt, kann man sicher sein, dass es spätestens nach zwei Tagen geliefert wird.

Es ist mir unbegreiflich, wo er die Zeit und Energie hernimmt. Aber anscheinend braucht man die, um einer der erfolgreichsten Produzenten Deutschlands zu werden. Bei IMDb ist er mit 125 produzierten Filmen gelistet. Die Rat Pack Filmproduktion ist mittlerweile ein mittelständischer Betrieb mit etwa 20 Festangestellten. Das gesamte Büro sieht aus wie ein Spielzeugladen. Es gibt keinen Quadratzentimeter, der nicht mit einem Filmplakat tapeziert ist. Die Regale brechen unter der Last der Merchandising-Artikel und Filmpreise fast zusammen. Dennoch hat Christian nie seine Wurzeln vergessen. Er hat bis heute ein sehr gutes und inniges Verhältnis zu seinen Eltern, seinen beiden Brüdern und seiner Oma, die er regelmäßig besucht.

Leider ist letztes Jahr etwas passiert, was Christians Leben von heute auf morgen umgekrempelt hat. Seitdem hat nicht mehr Film oberste Priorität, sondern seine beiden Kinder. Christian ist komplett für sie da. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber Christian ist durch diese Aufgabe noch einmal ein ganz anderer Mensch geworden. Obwohl noch mehr Verantwortung auf seinen Schultern lastet, ruht er in sich. So habe ich ihn die lange Zeit, die wir uns kennen, nie erlebt.

Christian - ich bin sicher, dass Du auch diese Herausforderung meisterst, und wünsche euch, dass ihr gestärkt daraus hervorgeht.

Alles Gute zum 50. Geburtstag, Dein Pädda