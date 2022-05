Foto des Tages: NRW ganz im Zeichen des Dokumentarfilms

Kino

Gestern veranstaltete die Film- und Medienstiftung NRW in der Kölner Wolkenburg den 6. NRW-Dokutag. Als Höhepunkt: die 21. Verleihung des Gerd Ruge Stipendiums. 5 Stipendien wurden mit insgesamt 100.000 Euro ausgezeichnet. Von links nach rechts: die Stipendiat:innen Florian Heinzen-Ziob ("Solastalgia"), Bettina Timm ("Ich bin dann morgen mal schlank"), Marcin Wierzchowski ("Schlagbaum"), Maria Mohr ("Hefezeit"), die Ehrengäste Boris Ruge und Elisabeth Ruge, Petra Müller (GF FMS sowie Juryvorsitzende Gerd Ruge Stipendium), Adriek Van Nieuwenhuijzen (IDFA Docs for Sale), Tereza Simikowa (CPH:FORUM, CHP:DOXs), Victoria Leshchenko (Docudays UA Kyiv) sowie der Stipendiat Jakob Krese ("The Gods must be mistaken"). Foto: Hojabr Riahi / Film- und Medienstiftung NRW (PR-Veröffentlichung)