Produzent Jochen Laube zum Restart der "Barcelona-Krimis": "Druck verspüre ich nicht"

Am heutigen 5. Mai kehrt der "Barcelona-Krimi" mit den Filmen fünf und sechs auf den Donnerstagssendeplatz der ARD/Degeto zurück. Neu an Bord ist Sommerhaus als Produktionsfirma. Blickpunkt:Film sprach mit Produzent Jochen Laube über die Krimireihe und über die Serienproduktionen "Das Netz" und "The Empress".

Wie kam es zu dem Produzentenwechsel von Dreamtool zu Sommerhaus beim "Barcelona-Krimi"?

JOCHEN LAUBE: Wir wurden von der Degeto kontaktiert, nachdem zuvor beschlossen wurde, dass man sich trennt. Schön war, dass wir dort von zwei Seiten ins Gespräch gebracht wurden. Einerseits von Beta Film, denn sowohl Dreamtool als auch wir gehören zum Beta-Kosmos. Aber auch Clemens Schick hat uns bei der Degeto vorgeschlagen. Wir kannten uns zwar, hatten aber noch nie zusammengearbeitet, doch er mochte unsere Filme.

Haben Sie sich mit ihrem Vorgänger, Stefan Raiser von Dreamtool, in irgendeiner Form kurzgeschlossen?

JOCHEN LAUBE: Natürlich. Wir sind da sehr klar und fair miteinander umgegangen. Die Trennung hatte ja auch nichts mit uns zu tun. Wir haben uns mit Dreamtool zusammengesetzt und eine ganz professionelle Übergabe gemacht. Wir haben Teile des spanischen Teams übernommen, um von deren Erfahrungswerten aus den ersten vier Folgen profitieren zu können. Die spanische Service-Produktionsfirma bleibt die gleiche, Silvia Araez und ihr Team von Fresco sind tolle Partner.

Wie fiel Ihre Analyse der bisherigen Filme aus, was wollten Sie anders machen, was sollten Sie vielleicht auch von der Degeto aus anders machen?

JOCHEN LAUBE: Zunächst einmal haben wir diese Aufgabe voller Freude angenommen, wir wollen die Erwartungen des Publikums am Donnerstagabend auf jeden Fall erfüllen, aber trotzdem ein bisschen an den Rädchen drehen. Ich fand, dass die ersten vier Filme sehr unterschiedlich waren, entsprechend haben wir auch nicht gesagt bekommen, so ist der Weg, den ihr weitergehen sollt. Dadurch konnten wir neu ansetzen. Hilfreich war natürlich, dass wir mit Katja Kirchen eine sehr erfahrene Redakteurin hatten, mit der wir durchweg einen sehr guten und konstruktiven Austausch hatten. Unser Anspruch war, die Figuren sehr ernst zu nehmen und die Hauptdarsteller Clemens Schick und Anne Schäfer mit einzubeziehen. Die Filme müssen auch in Hinsicht moderner Erzählformen und ihres Looks mit den "Tatorten" oder den Mittwochsfilmen der ARD mithalten können. Ich glaube, dass uns das sehr gut gelungen ist, ohne das Konzept des Donnerstagabends zu verraten.

Wie kam es zur Auswahl der Bereiche Drehbuch und Regie? Kann man sagen, dass da Ihr Arthousekino-Background zum Tragen kommt?

JOCHEN LAUBE: Mag sein, wobei es mir gar nicht darum geht, dass man darin ein Arthouse-Element sieht. Mit Katie Eyssen haben wir gerade auch "The Empress" gemacht, und davor schon Zeit der Geheimnisse", auch für Netflix. Sie hat mir mal erzählt, dass ihr Vater Remy Eyssen jahrzehntelang Krimidrehbücher geschrieben hat und inzwischen als Autor von Kriminalromanen erfolgreich ist. Ich hab sie dann gefragt, ob sie nicht mit ihm zusammen die Bücher schreiben möchte. So kommt es zur Verbindung einer sehr modernen Sprache, auch in den Dialogen, durch Katie und dem Krimi-Knowhow durch Remy. Das ist hervorragend aufgegangen.

Und wie kamen Sie auf Carolina Hellsgard?

JOCHEN LAUBE: Ich bin durch ihren zweiten Film, Endzeit", auf sie aufmerksam geworden. Dieser feministische Zombie-Film war wirklich etwas sehr Besonderes. Auch Sunburned" mochte ich sehr gerne. Ihre Art und Weise, mit den Figuren umzugehen, finde ich toll. Wir hatten Glück, sie stand kurz davor, einen großen Kinofilm für einen Major zu drehen, der wegen Corona ausfiel. Nur dadurch konnten wir sie bekommen. Hinzu kommt Kameramann Patrick Orth, der schon viel Fernsehen gemacht hat, aber immer ein bisschen edgy ist, etwa in seinen Arbeiten mit Stefan Krohmer. Diese Mischung aus jung und erfahren, fand ich wie auch beim Drehbuch oder auch in der Paarung Szenenbild/Kostümbild interessant und wichtig, um etwas Besonderes hinzubekommen. Da bin ich auch begeistert von der Degeto, Christoph Pellander und Katja Kirchen unterstützen die Einbindung junger Talente massiv. Durch dieses vielleicht etwas ungewöhnliche Team hinter der Kamera und vor allem durch die starken Bücher haben wir auch für die Episodenhauptrollen so tolle Schauspieler wie Bernhard Schütz oder %Alexander Brendemühl% gewinnen können. Diese besonderen Menschen wurden vor Ort dann von einem unserer Sommerhaus Produzenten - Leif Alexis - wunderbar geführt. Dass er ebenso wie Carolina aus Schweden kommt hat bei der tollen Zusammenarbeit in Barcelona sicher nicht geschadet.

Bernhard Schütz ist grandios in "Der letzte Tag", einem packenden, psychologischen Krimi. Kollege Gangloff zog Vergleiche zu Claude Millers "Das Verhör". Hat er recht?

JOCHEN LAUBE: Ja, finde ich schon. Wir haben uns von diesem, aber auch anderen Filmen nicht nur in der Erzählweise sondern auch von der Bildsprache ein wenig inspirieren lassen. Im sechsten Film, "Der Riss in allem", gibt es eine Szene, da kommt Anne Schäfer auf das Dach der berühmten Casa Milà von Gaudi. Dort haben wir 1:1 Einstellungen aus Antonionis Beruf: Reporter" übernommen. Wir hoffen, dass diese spielerischen Verweise auf die große Filmgeschichte, das kleine Augenzwinkern vom Donnerstagspublikum goutiert wird, denn wir wollen niemanden abschrecken und unbedingt eine gute Quote erreichen.

Der Film könnte im Grunde überall spielen. Wo ist das Barcelona-Element in diesem Barcelona-Krimi? Ist es nicht das, was ein Publikum unter solch einem Label erwartet?

JOCHEN LAUBE: Wir haben uns ehrlicherweise auch ein wenig mehr Barcelona vorgestellt, aber wir haben mitten in der Pandemie gedreht. Wir mussten auf große Außenbilder der Stadt verzichten, weil es damals die klare Absprache gab, keine Leute mit Maske zu zeigen. Die Außenszenen, die man in beiden Filmen sieht, wurden an abgesperrten Sets mit Komparsen gedreht, die Ramblas kann man dann natürlich leider nicht zeigen. In Zukunft sind wir da freier.

Arbeiten Sie schon an weiteren Filmen?

JOCHEN LAUBE: Wir schauen mit der Redaktion zusammen bereits nach vorne und entwickeln die Filme Nr. sieben und acht und haben uns dafür Themen ausgesucht, die unverwechselbar mit Barcelona und Spanien zusammenhängen. In einem Stoff geht es z.B. um eine Vergangenheitsbewältigung mit Bezug auf die Franco-Zeit.

Der Donnerstagssendeplatz ist inzwischen höchst kompetitiv, zudem will die ARD ausgerechnet an der Stelle zugunsten neuer Mediatheken-Projekte sparen. Wie groß ist der Druck, performen zu müssen?

JOCHEN LAUBE: Uns wurde keine Prozentzahl genannt, bei der es in jedem Fall weiterginge. Ich bin mir aber sicher, dass die Marke "Barcelona-Krimi" per se so stark ist, dass da genügend Leute einschalten. Etwas ärgerlich ist sicherlich, dass wir durch die Auftritte von Eintracht Frankfurt in der Europa League ein starkes Konkurrenzprogramm bekommen haben. Wir können das selbstbewusst angehen, wissen aber auch um die generelle Konkurrenzsituation und dass wir abliefern müssen. Aber Druck verspüre ich nicht, weil wir zwei Filme gemacht haben, die ich mir selbst gerne anschaue. Und die Rezeption in der Presse ist sehr gut. Ich bin sehr neugierig auf den Quotenverlauf. Das ist ja alles Neuland für mich.

Wie ist generell Ihre Einstellung zu den Auslandskrimis in puncto Authentizität? Wie vermeidet man, dass es zu folkloristisch wird, wenn Deutsche an den verschiedenen Schauplätzen jeweils Einheimische spielen?

JOCHEN LAUBE: Ich habe mich in der Vorbereitung durch die Palette der Donnerstagskrimis durchgearbeitet. Wenn Bücher und Figuren stimmen und mich der Krimiplot in die Geschichte reinzieht, dann vergesse ich ab Minute drei, dass ich mich innerhalb eines formatierten Programmslots befinde. Die Vorbehalte, warum im Ausland alle Deutsch sprechen und auf welche Art und Weise man sich an den europäischen Kulturen bedient, haben sich für mich bei den meisten Filmen sehr schnell abgestellt oder gar nicht erst eingestellt. Diese Vorbehalte gibt es gegenüber dem Sendeplatz, auch innerhalb der Branche, aber damit wird man vielen dieser Filme nicht gerecht. Eskapismus ist sicherlich Teil der Basis der Filme, man darf sich als Zuschauer dadurch ein bisschen mehr in eine unbekannte Welt begeben. Ich finde diese Grundidee für den Sendeplatz am Donnerstag super und sehe darin auch keinen Widerspruch zu unseren anderen Arbeiten. Wir wollen aus dieser Situation eine Stärke machen, indem wir nicht nur warme Sepia-Bilder aus Barcelona zeigen, sondern Themen erzählen, die die Stadt, die das Land vorgeben. Der sechste Film, in dem es um Kokainhandel im Hafen von Barcelona geht, dem Hauptumschlagsplatz in Europa, geht schon stark in diese Richtung.

Blicken wir noch auf Ihre anderen Produktionen. Wie ist der Status Quo bei "Das Netz"?

JOCHEN LAUBE: Da sind wir im Picture Lock. Alle acht Folgen von "Das Netz - Ein Wintermärchen" sind fertig geschnitten. Die liegen jetzt bei der ARD-Programmdirektion, wo man gemeinsam mit der Degeto darüber entscheidet, in welcher Form die Serie ausgestrahlt wird. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden. Rick Ostermann hat alle acht Folgen inszeniert und großartige Arbeit geleistet. Über so eine lange Drehzeit sind wir da zusammen mit Kameramann Juan Sarmiento zu einem besonderen Trio zusammengewachsen.

Ist das die bislang größte Produktion für Sommerhaus?

JOCHEN LAUBE: Acht Folgen sind nochmals zwei mehr als bei unserer Netflix-Produktion "The Empress". Insofern schon. Budgetär lag bei "The Empress" nochmal eine Schippe drauf, weil das der historische Kontext verlangt.

Wissen Sie schon inwieweit Ihr "Wintermärchen" in die anderen Serien, die zu "Das Netz" gehören, eingebettet wird?

JOCHEN LAUBE: In der Mediathek wird man die verschiedenen Serien zusammenführen, damit man online die Möglichkeit hat, sie unter einem Dach anzuschauen. Zur linearen Ausstrahlung kann ich noch nichts sagen. Die Degeto war auch bei der österreichischen Serie, "Das Netz - Prometheus", Koproduktionspartner. Wir sind in enger Abstimmung mit den Kollegen in Österreich, die sind auch im Picture Lock. Die Italiener drehen gerade, aber auch die wollen noch in diesem Jahr fertig werden, damit es dann zur Fußball-WM im Winter drei Serien geben wird.

Mit "The Empress" sind Sie nicht die einzigen, die sich der Ikone Sisi angenommen haben. Wie sehen Sie die Konkurrenzsituation vor allem zur RTL+- Sisi"? Ist das ein Handicap?

JOCHEN LAUBE: Nein. Als gefühlt im Wochenrhythmus ein neues Sisi-Projekt nach dem anderen bekannt gegeben wurde, dachte ich schon, ich bin im falschen Film. Es steht kein Jubiläum an, warum diese beiden Serien und die beiden Kinofilme innerhalb kurzer Zeit an den Start gegangen sind, lässt sich nur über die Suche nach starken historischen Frauenfiguren erklären. Als klar war, dass RTL vor uns herauskommen wird, hatte ich schon Respekt vor der Situation. Auch weil ich den Regisseur, Sven Bohse, von der Filmakademie sehr gut kenne und sehr schätze. Inzwischen bin ich aber aus zwei Gründen erleichtert. Zum einen habe ich das Gefühl, dass "Sisi" nicht den gesamten Platz in der öffentlichen Wahrnehmung eingenommen bzw. "aufgebraucht" hat. Wir sind gerade in der Fertigstellung mit "The Empress" und wir spüren über die Presse- und PR-Arbeit, dass das Interesse an dieser Geschichte weiterhin sehr groß ist. Zum anderen ist unser erzählerischer Ansatz so komplett anders. Natürlich ist die Liebesgeschichte von Sisi und Franz ein ganz elementarer Teil, aber wir erzählen die gesamte Familie, die Figurenbandbreite ist wesentlich größer. Eines unserer erzählerischen Vorbilder war Succession". Zudem erzählen wir im Gegensatz zu RTL in unserer ersten Staffel nur einen Zeitraum von wenigen Monaten, die Zeit vor der Hochzeit und die Hochzeit selbst. Historisch sind wir dabei auch jederzeit ultrakorrekt. Hinzu kommt, dass von Anfang an klar war, dass wir das eben für 230 Mio. Haushalte auf der ganzen Welt machen durften und wir die Erzählweise von Beginn an eher international angelegt haben. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch potentielle weitere Staffeln sowohl von uns als auch von den Kollegen wunderbar nebeneinander koexistieren können.

Woran arbeiten Sie darüber hinaus noch?

JOCHEN LAUBE: Wir haben den Kinofilm Die stillen Trabanten" von Thomas Stuber und Clemens Meyer gedreht. Den wollen wir nun auf Festivals präsentieren, bevor er im Dezember in die Kinos kommt. Mit Martina Gedeck, Nastassja Kinski, Albrecht Schuch, Peter Kurth und Charly Hübner haben wir einen richtig geilen Cast. Es ist toll, dass wir mit einem kleineren Arthouse-Film Platz bei Warner gefunden haben. Ansonsten war im vergangenen Jahr nicht mehr viel Zeit, um neue Stoffe vorzubereiten, weil wir insgesamt fast 300 Drehtage hatten und uns auch bewusst war, welchen Aufwand das in der Post bedeutet. Entsprechend drehen wir momentan noch nicht, aber wir bereiten einiges vor. Bei vier Kinoprojekten sind wir in der Finanzierung, um sie ab kommendem Jahr drehen zu können. Trotz der Freude an den Serien, hängt unser Herz auch weiterhin am Kino.

Das Interview führte Frank Heine