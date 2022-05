Paramount bilanziert Russland-Rückzug

Das Paramount Global-Management hat einen kleinen Einblick gegeben, was die Aufgabe von Geschäftsaktivitäten in Russland für das Unternehmen bedeutet.

Der anhaltende militärische Konflikt zwischen Russland und der Ukraine wird Paramount Global im laufenden zweiten Quartal voraussichtlich mehr als drei Mio. Abonnenten im Direktvertrieb (Direct-to-Consumer) kosten. Dies erklärten nach Bekanntgabe der Zahlen zum ersten Quartal 2022 Paramount Global-Manager wie CEO Bob Bakish. Im Rahmen der Analysten-Telefonkonferenz sagte Bakish, dass die Verluste auf die Entscheidung des Unternehmens zurückzuführen seien, sich als Reaktion auf die unprovozierte Invasion der Ukraine aus Russland zurückzuziehen.

"Diese Änderung wird das DtC-Abonnentenwachstum im zweiten Quartal um zirka drei Millionen Abonnenten reduzieren, von denen etwa zwei Drittel Abonnenten eines Nicht-Paramount+-Dienstes sind, der speziell für den russischen Markt bestimmt ist", so Bakish. Da Paramount+ in Russland noch gar nicht eingeführt wurde, werde sich der Verlust an Abonnenten nicht auf den das Segment SVoD auswirken.

Bakish erklärte weiter, dass die Entscheidung, das Geschäft in Russland einzustellen, den Gewinn vor Steuern für das gesamte Jahr um 70 bis 80 Mio. Dollar beeinträchtigen werde, wovon der größte Teil auf das Segment TV Media entfallen werde. Man sei dabei, bestehende Streaming-Bundle-Geschäfte in Russland zu überprüfen. Voraussichtlich werde man im laufenden Quartal russische Abonnenten aus den ausgewiesenen DtC-Abonnenten heraus nehmen.

Die Erwartungen an das DtC-Segment für das Gesamtjahr blieben jedoch unverändert, zumal die finanziellen Verluste unwesentlich seien.