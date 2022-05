Kino am Olympiasee feiert Eröffnung mit "Dumbledores Geheimnisse"

Am 12. Mai startet Kino am Olympiasee in München in die neue Saison. Als Eröffnungsfilm wird "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse" gezeigt.

Am 12. Mai startet Kino am Olympiasee in München in die neue Saison. Als Eröffnungsfilm wird "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" gezeigt. Die Veranstalter versprechen jede Menge toller Abendshows, das FamilyOpenAir tagsüber für Familien und Kinder sowie das Live- und Comedy-Festival "Frischluft im Park". Der steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Feierlichkeiten rund um 50 Jahre Olympische Spiele, worauf auch im Programm von Kino am Olympiasee Bezug genommen wird. Das Open-Air-Kino kann wieder voll bestuhlt stattfinden, es müssen auch keine Masken getragen werden. Um für den Komfort und die Sicherheit der Gäste zu sorgen, bleiben auch weiterhin Tische zwischen den Liegestühlen erhalten. Neben Love-Seats und Liegestühlen wird endlich auch wieder das Picknick-Kino angeboten, bei dem man es sich auf der Liegewiese oder im Biergarten gemütlich machen kann.

Packages und Tickets sind nur online unter www.kinoamolympiasee.de erhältlich, eine Tages- oder Abendkasse gibt es nicht.