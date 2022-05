ARD-Intendantin Patricia Schlesinger startet Podcast zur Transformation der Medienlandschaft

An jedem ersten Mittwoch im Monat gibt es künftig eine neue Folge von "Aus dem Besteckkasten - der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger" in der ARD-Audiothek.

In ihrem heute startenden neuen Podcast "Aus dem Besteckkasten - der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger" beschäftigt sich die ARD-Vorsitzende und rbb-Intendantin künftig mit dem digitalen Transformationsprozess der Medienlandschaft. Wie die ARD heute mitteilt, werden dazu "kluge und kreative Menschen aus der ARD und von außerhalb des Sonderverbundes" eingeladen. Dabei soll der Blick auf die Debatten, die innerhalb der ARD auf unterschiedlichen Ebenen und von Menschen mit vielfältiger Expertise sowie die Instrumente, mit denen die ARD den Transformationsprozess gestaltet - das kleine und große "Besteck" - gelenkt werden. Den Hörer:innen soll so ein Einblick in den Transformationsprozess der ARD gegeben werden.

In der ersten Folge des Podcasts widmet sich Patricia Schlesinger mit ihren Gästen - der Chefredakteurin Digitales von ARD-aktuell, Juliane Leopold, und Vassili Golod, WDR-Reporter für "Tagesschau" und "Tagesthemen" und Host des "Macchiavelli"-Podcasts - Fragen wie "Was macht gute Information aus?" und "Welchen Beitrag können wir als ARD zu einer informierten Öffentlichkeit leisten?"

Von "Aus dem Besteckkasten - der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger" erscheint künftig an jedem ersten Mittwoch im Monat in der ARD-Audiothek eine neue Folge.