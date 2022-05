Preiswürdige Nachwuchs-Drehbücher gesucht

Am 26. November wird im Rahmen des up-and-coming Drehbuch Festivals zum dritten Mal der Deutsche Nachwuchs-Drehbuchpreis verliehen. Ab sofort können Autor:innen im Alter bis 27 Jahre ihre umverfilmten Drehbücher einreichen.

Autor:innen mit Wohnsitz in Deutschland im Alter bis 27 Jahre können ab sofort bis zum 1. Juli - allein oder im Team - ihre umverfilmten Drehbücher für den Nachwuchs-Drehbuchpreis, der am 26. November im Rahmen des up-and-coming Drehbuch Festivals (25. bis 27. November) zum dritten Mal vergeben wird, einreichen. Willkommen sind "alle Genres, Längen und Filmarten", heißt es in einer Pressemitteilung des Festivals.

Nach Kriterien wie Originalität, Schreibstil und Struktur wird aus allen Einreichungen zunächst eine Sportlist mit 20 Drehbüchern aufgestellt, aus der dann die fünf Nominierungen für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis ausgewählt werden. Eine Jury kürt dann die zwei besten Drehbücher zwei vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gestifteten, jeweils mit 2.000 Euro dotierten Preisen. Darüber hinaus erhalten die Sieger:innen Patenschaften mit Branchenprofis sowie eine einjährige Junior-Mitgliedschaft im Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD).

Weitere Informationen unter drehbuchpreis.de.